https://ria.ru/20250802/moskva-2033002958.html
Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни
Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни - РИА Новости, 02.08.2025
Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни
Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:18:00+03:00
2025-08-02T16:18:00+03:00
2025-08-02T16:25:00+03:00
светлана акулова
панда катюша
московский зоопарк
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. В конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. "Катюша – хотя еще и детеныш, но уже достаточно взрослая панда. Она прекрасно адаптировалась к самостоятельной жизни. С первого дня, с момента рождения Катюши, Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук", - рассказала Акулова. По ее словам, к моменту отделения у Катюши в рационе уже присутствовали взрослые корма. Да и к взрослой жизни мама Диндин готовила дочку постоянно. "Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время. Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать её", - отметила гендиректор. Она добавила, что в течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. "Сейчас Катюша демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, наслаждается самостоятельной жизнью", - рассказала Акулова.
https://ria.ru/20250730/panda-2032364896.html
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светлана акулова, панда катюша, московский зоопарк, общество
Светлана Акулова, Панда Катюша, Московский зоопарк, Общество, Хорошие новости
Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни
Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
В конце апреля панда Катюша
из Московского зоопарка
начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию.
"Катюша – хотя еще и детеныш, но уже достаточно взрослая панда. Она прекрасно адаптировалась к самостоятельной жизни. С первого дня, с момента рождения Катюши, Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук", - рассказала Акулова
.
По ее словам, к моменту отделения у Катюши в рационе уже присутствовали взрослые корма. Да и к взрослой жизни мама Диндин готовила дочку постоянно.
"Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время. Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать её", - отметила гендиректор.
Она добавила, что в течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня.
"Сейчас Катюша демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, наслаждается самостоятельной жизнью", - рассказала Акулова.