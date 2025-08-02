https://ria.ru/20250802/moskva-2033002958.html

Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни

Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни - РИА Новости, 02.08.2025

Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни

Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:18:00+03:00

2025-08-02T16:18:00+03:00

2025-08-02T16:25:00+03:00

светлана акулова

панда катюша

московский зоопарк

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936555843_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_01db23646ca0aaa1eaffe858f20c5267.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. В конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. "Катюша – хотя еще и детеныш, но уже достаточно взрослая панда. Она прекрасно адаптировалась к самостоятельной жизни. С первого дня, с момента рождения Катюши, Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук", - рассказала Акулова. По ее словам, к моменту отделения у Катюши в рационе уже присутствовали взрослые корма. Да и к взрослой жизни мама Диндин готовила дочку постоянно. "Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время. Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать её", - отметила гендиректор. Она добавила, что в течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. "Сейчас Катюша демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, наслаждается самостоятельной жизнью", - рассказала Акулова.

https://ria.ru/20250730/panda-2032364896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, панда катюша, московский зоопарк, общество