https://ria.ru/20250802/moskva-2032995064.html

Неделя в Москве начнется в грозовых дождей

Неделя в Москве начнется в грозовых дождей - РИА Новости, 02.08.2025

Неделя в Москве начнется в грозовых дождей

Неделя в столичном регионе начнется с грозовых дождей, среда обещает быть солнечной и сухой, к концу недели температура воздуха опустится до плюс 21 градуса,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:18:00+03:00

2025-08-02T15:18:00+03:00

2025-08-02T15:18:00+03:00

общество

михаил леус

ливневые дожди и грозы в москве

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неделя в столичном регионе начнется с грозовых дождей, среда обещает быть солнечной и сухой, к концу недели температура воздуха опустится до плюс 21 градуса, что уже ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погода "Фобос" Михаил Леус. Леус 29 июля объявил, что в московском регионе в начале следующей недели ожидается влажная и душная погода, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа. "Август в столичном регионе стартовал сильными ливнями, и местами только за его первые сутки вылилось до трех четвертей от месячной нормы осадков. Продолжится август неустойчивой и часто меняющейся погодой, с чередованием дождливых и относительно прохладных дней и дней солнечных и более теплых", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Леус отметил, что новая неделя в столице начнется с возвращения грозовых дождей, а температура останется на два-три градуса выше климатической нормы: термометры покажут плюс 26-28 градусов. "Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до плюс 24-26 градусов. Среда вновь обещает быть солнечной и сухой с температурой около плюс 25-27 градусов", - добавил синоптик. По данным Леуса, в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и опустит показания термометров ниже уже положенных по климату: до плюс 21-23 градусов. "Также прохладно, плюс 21-23 градуса и с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе и в последний рабочий день новой недели", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20250730/pogoda-2032350703.html

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общество, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве, москва