https://ria.ru/20250802/moskva-2032991024.html

Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации

Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации - РИА Новости, 02.08.2025

Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации

Мать юноши, напавшего на родных с ножом в Москве, а после покончившего с собой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:49:00+03:00

2025-08-02T14:49:00+03:00

2025-08-02T14:49:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мать юноши, напавшего на родных с ножом в Москве, а после покончившего с собой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Отделение реанимации №4. Состояние тяжелое", - сказали в больнице. Ранее в субботу столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что погибшим оказался 18-летний парень, его тело обнаружили под окнами дома. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, юноша напал с ножом на родных, а после покончил с собой. ГСУ СК по столице заведено дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20250802/chp-2032989645.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)