https://ria.ru/20250802/moskva-2032991024.html
Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации
Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации - РИА Новости, 02.08.2025
Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации
Мать юноши, напавшего на родных с ножом в Москве, а после покончившего с собой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:49:00+03:00
2025-08-02T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мать юноши, напавшего на родных с ножом в Москве, а после покончившего с собой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Отделение реанимации №4. Состояние тяжелое", - сказали в больнице. Ранее в субботу столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что погибшим оказался 18-летний парень, его тело обнаружили под окнами дома. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, юноша напал с ножом на родных, а после покончил с собой. ГСУ СК по столице заведено дело о покушении на убийство.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в реанимации
Мать юноши, напавшего с ножом на родных в Москве, находится в тяжелом состоянии