В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия
На юго-западе Москвы произошла массовая драка с применением холодного оружия
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"По адресу Обручева, 28к7, на 9-м этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия… Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале депздрава.
Как уточняет ведомство, еще один человек скончался. На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.
"Медики оказали помощь на месте, а также госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина", - добавляется в сообщении.
В свою очередь прокуратура Москвы сообщает, что тело погибшего было обнаружено под окнами жилого дома, а все участники произошедшего являются родственниками.
"Под окнами жилого дома на ул. Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Кроме того, из квартиры в медицинские учреждения доставлены трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший.
Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.