Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2032988540.html
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия
Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:29:00+03:00
2025-08-02T14:29:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент здравоохранения. "По адресу Обручева, 28к7, на 9-м этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия… Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале депздрава. Как уточняет ведомство, еще один человек скончался. На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. "Медики оказали помощь на месте, а также госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина", - добавляется в сообщении. В свою очередь прокуратура Москвы сообщает, что тело погибшего было обнаружено под окнами жилого дома, а все участники произошедшего являются родственниками. "Под окнами жилого дома на ул. Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Кроме того, из квартиры в медицинские учреждения доставлены трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032475074.html
https://ria.ru/20250802/smi-2032962364.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия

На юго-западе Москвы произошла массовая драка с применением холодного оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"По адресу Обручева, 28к7, на 9-м этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия… Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале депздрава.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки
30 июля, 22:19
Как уточняет ведомство, еще один человек скончался. На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.
"Медики оказали помощь на месте, а также госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина", - добавляется в сообщении.
В свою очередь прокуратура Москвы сообщает, что тело погибшего было обнаружено под окнами жилого дома, а все участники произошедшего являются родственниками.
"Под окнами жилого дома на ул. Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Кроме того, из квартиры в медицинские учреждения доставлены трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший.
Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В США назвали вероятного виновника стрельбы в баре Монтаны
Вчера, 09:49
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала