https://ria.ru/20250802/moskva-2032988540.html

В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия

В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия - РИА Новости, 02.08.2025

В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия

Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:29:00+03:00

2025-08-02T14:29:00+03:00

2025-08-02T14:29:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент здравоохранения. "По адресу Обручева, 28к7, на 9-м этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия… Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале депздрава. Как уточняет ведомство, еще один человек скончался. На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. "Медики оказали помощь на месте, а также госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина", - добавляется в сообщении. В свою очередь прокуратура Москвы сообщает, что тело погибшего было обнаружено под окнами жилого дома, а все участники произошедшего являются родственниками. "Под окнами жилого дома на ул. Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Кроме того, из квартиры в медицинские учреждения доставлены трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032475074.html

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происшествия, москва