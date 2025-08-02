https://ria.ru/20250802/moskva-2032963040.html

Собянин рассказал, как Москву украсили цветами

Собянин рассказал, как Москву украсили цветами - РИА Новости, 02.08.2025

Собянин рассказал, как Москву украсили цветами

Более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:57:00+03:00

2025-08-02T09:57:00+03:00

2025-08-02T09:57:00+03:00

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754336335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55795288318706e2a8a9f0584807ab33.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году столицу украсили 53 миллиона цветов, а по сравнению с 2010 годом количество цветников увеличилось почти в 2,5 раза", - написал он в своем блоге. Собянин отметил, что яркие клумбы можно увидеть в городе с весны до поздней осени. В этом году город украсили более 500 тысяч растений в рамках фестиваля "Сады и цветы", который развернулся на более 70 локациях, добавил мэр.

https://ria.ru/20250801/malevich-2032858366.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин