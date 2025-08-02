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Собянин рассказал, как Москву украсили цветами - РИА Новости, 02.08.2025
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09:57 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2032963040.html
Собянин рассказал, как Москву украсили цветами
Собянин рассказал, как Москву украсили цветами - РИА Новости, 02.08.2025
Собянин рассказал, как Москву украсили цветами
Более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:57:00+03:00
2025-08-02T09:57:00+03:00
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году столицу украсили 53 миллиона цветов, а по сравнению с 2010 годом количество цветников увеличилось почти в 2,5 раза", - написал он в своем блоге. Собянин отметил, что яркие клумбы можно увидеть в городе с весны до поздней осени. В этом году город украсили более 500 тысяч растений в рамках фестиваля "Сады и цветы", который развернулся на более 70 локациях, добавил мэр.
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал, как Москву украсили цветами

Собянин: более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦветение в Москве
Цветение в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов цветов украсили Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году столицу украсили 53 миллиона цветов, а по сравнению с 2010 годом количество цветников увеличилось почти в 2,5 раза", - написал он в своем блоге.
Собянин отметил, что яркие клумбы можно увидеть в городе с весны до поздней осени.
В этом году город украсили более 500 тысяч растений в рамках фестиваля "Сады и цветы", который развернулся на более 70 локациях, добавил мэр.
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