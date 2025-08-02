https://ria.ru/20250802/moskva-2032956776.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:10:00+03:00

2025-08-02T09:10:00+03:00

2025-08-02T13:45:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 - плюс 24 в Москве, по области плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западных румбов по силе 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. "Атмосферное давление будет расти. К вечеру оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250802/podmoskove-2032955575.html

москва

московская область (подмосковье)

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