https://ria.ru/20250802/moskva-2032956776.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:10:00+03:00
2025-08-02T09:10:00+03:00
2025-08-02T13:45:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 - плюс 24 в Москве, по области плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западных румбов по силе 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. "Атмосферное давление будет расти. К вечеру оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250802/podmoskove-2032955575.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются ливневые дожди, местами грозы