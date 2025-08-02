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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.08.2025
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09:10 02.08.2025 (обновлено: 13:45 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/moskva-2032956776.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:10:00+03:00
2025-08-02T13:45:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 - плюс 24 в Москве, по области плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западных румбов по силе 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. "Атмосферное давление будет расти. К вечеру оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются ливневые дожди, местами грозы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 - плюс 24 в Москве, по области плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западных румбов по силе 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.
"Атмосферное давление будет расти. К вечеру оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Подмосковье за сутки выпала месячная норма осадков
Вчера, 08:59
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
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