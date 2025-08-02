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В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы - РИА Новости, 02.08.2025
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Религия
 
07:32 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2032949614.html
В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы
В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы - РИА Новости, 02.08.2025
В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы
В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:32:00+03:00
2025-08-02T07:32:00+03:00
религия
москва
александр невский
вахтанг кипшидзе
дом культуры "гэс-2"
общество
религия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве вблизи храма Христа Спасителя. Скульптуру Урса Фишера "Большая глина №4" заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры "ГЭС-2", 28 июля специалисты проводили работы по ее демонтажу. "Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве", - сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию, - копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032945381.html
https://ria.ru/20250728/pamyatnik-2031976415.html
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москва, александр невский, вахтанг кипшидзе, дом культуры "гэс-2", общество, религия
Религия, Москва, Александр Невский, Вахтанг Кипшидзе, Дом культуры "ГЭС-2", Общество, Религия
В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы

Кипшидзе: в центре Москвы можно найти место для памятника Невскому

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДемонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера Большая глина №4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Демонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве вблизи храма Христа Спасителя.
Скульптуру Урса Фишера "Большая глина №4" заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры "ГЭС-2", 28 июля специалисты проводили работы по ее демонтажу.
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Активист предложил поставить памятник Невскому на месте "Глины №4"
Вчера, 06:19
"Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве", - сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе.
Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию, - копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году.
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РелигияМоскваАлександр НевскийВахтанг КипшидзеДом культуры "ГЭС-2"ОбществоРелигия
 
 
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