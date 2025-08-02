https://ria.ru/20250802/moskva-2032949614.html

В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы

В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы - РИА Новости, 02.08.2025

В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы

В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:32:00+03:00

2025-08-02T07:32:00+03:00

2025-08-02T07:32:00+03:00

религия

москва

александр невский

вахтанг кипшидзе

дом культуры "гэс-2"

общество

религия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве вблизи храма Христа Спасителя. Скульптуру Урса Фишера "Большая глина №4" заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры "ГЭС-2", 28 июля специалисты проводили работы по ее демонтажу. "Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве", - сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию, - копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году.

https://ria.ru/20250802/moskva-2032945381.html

https://ria.ru/20250728/pamyatnik-2031976415.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, александр невский, вахтанг кипшидзе, дом культуры "гэс-2", общество, религия