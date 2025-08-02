В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы
Кипшидзе: в центре Москвы можно найти место для памятника Невскому
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДемонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В центре Москвы может быть найдено место для памятника святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве вблизи храма Христа Спасителя.
Скульптуру Урса Фишера "Большая глина №4" заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры "ГЭС-2", 28 июля специалисты проводили работы по ее демонтажу.
"Не могу говорить о месте, но, я думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве", - сказал РИА Новости Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, может ли на Болотной набережной быть установлен памятник Александру Невскому, возможность возведения которого на Лубянке широко обсуждалось в обществе.
Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию, - копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году.