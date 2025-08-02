https://ria.ru/20250802/moskva-2032945381.html

Активист предложил поставить памятник Невскому на месте "Глины №4"

Активист предложил поставить памятник Невскому на месте "Глины №4" - РИА Новости, 02.08.2025

Активист предложил поставить памятник Невскому на месте "Глины №4"

На месте демонтированной с Болотной набережной в Москве "Большой глины №4" стоит установить памятник святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:19:00+03:00

2025-08-02T06:19:00+03:00

2025-08-02T06:55:00+03:00

москва

россия

дзержинский

феликс дзержинский

александр невский

захар прилепин

дом культуры "гэс-2"

московская городская дума

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. На месте демонтированной с Болотной набережной в Москве "Большой глины №4" стоит установить памятник святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости координатор и снователь православного всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин. Скульптуру Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве заменят другой художественной работой, подготовка к смене объекта уже началась, сообщили ранее в Доме культуры "ГЭС-2". Специалисты 28 июля проводили работы по ее демонтажу. "Мы рады, что этот странный арт-объект, который стоял в центре Москвы напротив храма Христа Спасителя, наконец-то демонтируют и место освободится. Было бы неплохо, чтобы в таком знаковом месте для России, для Москвы, вместо этой непонятной демонтируемой конструкции появился памятник, достойный нашего города и достойный нашей тысячелетней России. Было бы здорово, чтобы на освободившемся месте появился памятник Александру Невскому", – сказал Кормухин. "Сорок сороков" были среди инициаторов того, чтобы памятник Невскому появился на Лубянке, напомнил Кормухин. "Очень бы не хотелось, чтобы этот повод был использован для того, чтобы вернуть на Лубянку памятник господину Дзержинскому, который тысячелетнюю Россию не сильно любил и по большому счету многое сделал для того, чтобы она была разрушена", – сказал он. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. В 2021 году писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. Позже по итогам голосования по вопросу установки памятника на Лубянской площади в шорт-лист вошли памятники Дзержинскому и Невскому. Однако затем мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Всего проголосовали почти 320 тысяч человек.

https://ria.ru/20241013/pamyatnik-1977789996.html

https://ria.ru/20250728/pamyatnik-2031976415.html

москва

россия

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, дзержинский, феликс дзержинский, александр невский, захар прилепин, дом культуры "гэс-2", московская городская дума, общество