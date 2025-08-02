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В Москве временно закроют движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2025
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01:11 02.08.2025
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В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". Так, движение будет временно закрыто с 06.00 до 13.00 часов субботы на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Также на участке ограничений запрещена парковка с 00.01 субботы до окончания мероприятия.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади

Движение транспорта в районе Красной площади в Москве будет закрыто в субботу

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПраздник "Ильин день на улице Ильинке"
Праздник Ильин день на улице Ильинке - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Праздник "Ильин день на улице Ильинке". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день".
Так, движение будет временно закрыто с 06.00 до 13.00 часов субботы на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Также на участке ограничений запрещена парковка с 00.01 субботы до окончания мероприятия.
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