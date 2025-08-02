https://ria.ru/20250802/moskva-2032931697.html
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:11:00+03:00
2025-08-02T01:11:00+03:00
2025-08-02T01:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". Так, движение будет временно закрыто с 06.00 до 13.00 часов субботы на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Также на участке ограничений запрещена парковка с 00.01 субботы до окончания мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
Движение транспорта в районе Красной площади в Москве будет закрыто в субботу