https://ria.ru/20250802/moskva-2032931697.html

В Москве временно закроют движение в районе Красной площади

В Москве временно закроют движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2025

В Москве временно закроют движение в районе Красной площади

Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". РИА Новости, 02.08.2025

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общество

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение транспорта в Москве будет временно закрыто в районе Красной площади в субботу в связи с проведением праздника "Ильин день". Так, движение будет временно закрыто с 06.00 до 13.00 часов субботы на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Также на участке ограничений запрещена парковка с 00.01 субботы до окончания мероприятия.

https://ria.ru/20250802/vdv-2032640502.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва