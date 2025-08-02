https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html

МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"

МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами" - РИА Новости, 02.08.2025

МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"

Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:25:00+03:00

2025-08-02T03:25:00+03:00

2025-08-02T03:25:00+03:00

происшествия

госуслуги

мошенничество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег", - говорится в материалах. Кроме того, заполучив аккаунт "Госуслуг", мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги. В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг". "Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20250731/politsiya-2032593812.html

https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, госуслуги, мошенничество