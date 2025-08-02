Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами" - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами" - РИА Новости, 02.08.2025
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"
Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:25:00+03:00
2025-08-02T03:25:00+03:00
происшествия
госуслуги
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег", - говорится в материалах. Кроме того, заполучив аккаунт "Госуслуг", мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги. В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг". "Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20250731/politsiya-2032593812.html
https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, госуслуги, мошенничество
Происшествия, Госуслуги, Мошенничество
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"

Мошенники могут использовать Госуслуги для оформления налогового вычета

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости
Сайт Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег", - говорится в материалах.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам
31 июля, 14:20
Кроме того, заполучив аккаунт "Госуслуг", мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги.
В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг".
"Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", - заключается в материалах.
Отправка СМС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные
30 июля, 02:25
 
ПроисшествияГосуслугиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала