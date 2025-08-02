https://ria.ru/20250802/moldavija-2033031512.html

Молдавия не направляла Греции запрос об экстрадиции Плахотнюка

Молдавия не направляла Греции запрос об экстрадиции Плахотнюка - РИА Новости, 02.08.2025

Молдавия не направляла Греции запрос об экстрадиции Плахотнюка

Министерство юстиции Молдавии еще не направляло Греции запрос об экстрадиции бывшего главы Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:10:00+03:00

2025-08-02T21:10:00+03:00

2025-08-02T21:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии еще не направляло Греции запрос об экстрадиции бывшего главы Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает близкий к властям республики телеканал TV8, ссылаясь на свои источники в ведомстве. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила журналистам, что крайне важно, чтобы все ответственные учреждения республики работали над тем, чтобы добиться экстрадиции. По ее словам, передача Плахотнюка молдавским властям должна состояться как можно скорее с соблюдением всех процедур. "Минюст еще не направлял в Греции запрос об экстрадиции Плахотнюка, этот документ все еще готовится. Однако со стороны Генеральной прокуратуры запрос об экстрадиции уже направлен", - цитирует телеканал свои источники в ведомстве, которые прокомментировали опубликованное на странице Плахотнюка в соцсети Facebook* заявление от его имени о том, что он скоро будет в Молдавии.В публикации отмечается, что при добровольном согласии экстрадиция длится от 12 до максимум 30 дней в зависимости от сотрудничества запрашивающей стороны. Плахотнюк отметил, что заинтересован в экстрадиции в Молдавию больше, чем сам официальный Кишинев. "Потому что они не хотят, чтобы я появился в стране до парламентских выборов", - говорится в сообщении Плахотнюка. Ранее адвокаты бизнесмена официально подтвердили, что он подал запрос, в котором соглашается на экстрадицию в Молдавию. Официальный Кишинев не спешит принять Плахотнюка, поскольку он может обладать невыгодной для властей информацией перед парламентскими выборами, которые назначены на 28 сентября. В частности, политолог Александр Кориненко в комментарии местным СМИ заявил, что "на руках у Плахотнюка осталось очень много различного компромата на действующих молдавских политиков, в том числе на членов команды Санду". Покинувшая недавно ряды правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) депутат парламента Олеся Стамати, комментируя в соцсетях задержание Плахотнюка, отмечала, что "некоторые дрожат при мысли о его возвращении, но граждане ждут справедливости". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250726/oligarkh-2031624419.html

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971786286.html

https://ria.ru/20241006/moldavija-1976601468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир плахотнюк, майя санду, ренато усатый, facebook, греция