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Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.08.2025
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09:33 02.08.2025 (обновлено: 12:34 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/mks-2032959619.html
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.08.2025
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. РИА Новости, 02.08.2025
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наса
роскосмос
японское агентство аэрокосмических исследований
канаверал
флорида
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его перенесли на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18:43 мск 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.Ожидается, что вскоре после стыковки на Землю вернется предыдущий такой корабль. На его борту будут космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси.
https://ria.ru/20250731/nasa-2032516732.html
земля
канаверал
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Встреча российского космонавта Олега Платонова на МКС
российского космонавта Олега Платонова встретили на МКС
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Запуск ракеты Falcon-9 с кораблем Crew Dragon
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земля, наса, роскосмос, японское агентство аэрокосмических исследований, канаверал, флорида
Земля, НАСА, Роскосмос, Японское агентство аэрокосмических исследований, Канаверал, Флорида
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА.
Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его перенесли на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18:43 мск 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и НАСА.

Ожидается, что вскоре после стыковки на Землю вернется предыдущий такой корабль. На его борту будут космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси.
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ЗемляНАСАРоскосмосЯпонское агентство аэрокосмических исследованийКанавералФлорида
 
 
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