https://ria.ru/20250802/mks-2032959619.html

Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.08.2025

Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:33:00+03:00

2025-08-02T09:33:00+03:00

2025-08-02T12:34:00+03:00

земля

наса

роскосмос

японское агентство аэрокосмических исследований

канаверал

флорида

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его перенесли на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18:43 мск 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.Ожидается, что вскоре после стыковки на Землю вернется предыдущий такой корабль. На его борту будут космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси.

https://ria.ru/20250731/nasa-2032516732.html

земля

канаверал

флорида

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Встреча российского космонавта Олега Платонова на МКС российского космонавта Олега Платонова встретили на МКС 2025-08-02T09:33 true PT5M00S

Запуск ракеты Falcon-9 с кораблем Crew Dragon Запуск ракеты Falcon-9 с кораблем Crew Dragon 2025-08-02T09:33 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

земля, наса, роскосмос, японское агентство аэрокосмических исследований, канаверал, флорида