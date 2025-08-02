https://ria.ru/20250802/mks-2032959619.html
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.08.2025
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:33:00+03:00
2025-08-02T09:33:00+03:00
2025-08-02T12:34:00+03:00
земля
наса
роскосмос
японское агентство аэрокосмических исследований
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС, трансляцию ведет НАСА. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его перенесли на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18:43 мск 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.Ожидается, что вскоре после стыковки на Землю вернется предыдущий такой корабль. На его борту будут космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси.
https://ria.ru/20250731/nasa-2032516732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча российского космонавта Олега Платонова на МКС
российского космонавта Олега Платонова встретили на МКС
2025-08-02T09:33
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Запуск ракеты Falcon-9 с кораблем Crew Dragon
Запуск ракеты Falcon-9 с кораблем Crew Dragon
2025-08-02T09:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля, наса, роскосмос, японское агентство аэрокосмических исследований, канаверал, флорида
Земля, НАСА, Роскосмос, Японское агентство аэрокосмических исследований, Канаверал, Флорида
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС