https://ria.ru/20250802/mitrofanova-2032373484.html

Элеонора Митрофанова: Болгария пострадала, отказавшись от газа из России

Элеонора Митрофанова: Болгария пострадала, отказавшись от газа из России - РИА Новости, 02.08.2025

Элеонора Митрофанова: Болгария пострадала, отказавшись от газа из России

Отказ Болгарии от закупок российского природного газа создал риски для болгарского бизнеса и экономики, а госоператор "Булгаргаз"находится в далеко не лучшей... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:00:00+03:00

2025-08-02T10:00:00+03:00

2025-08-02T10:00:00+03:00

интервью

болгария

россия

элеонора митрофанова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1797bcc08d80b3b6fce5bdd6e68150cf.jpg

Отказ Болгарии от закупок российского природного газа создал риски для болгарского бизнеса и экономики, а госоператор "Булгаргаз"находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, заявила РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. В интервью агентству она рассказала о попытках болгарских властей заменить российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй"и ответила на вопрос о работе "Росатома" в республике.– Продолжается ли сотрудничество России и Болгарии в области мирного атома в условия антироссийских санкций? Какие проекты сейчас реализуются, готовятся?– В Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по отечественным технологиям.По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других странах. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода пятого энергоблока на "демократическое" американское топливо, но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры.Ядерная энергетика, в целом, не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов "Росатома" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне этого года.Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора.–Принято ли окончательное решение о возможной продаже группы компаний "Лукойл" в Болгарии?– ПАО "Лукойл" в Болгарии представлено рядом компаний и предприятий, специализирующихся на различных профильных направлениях – от производства нефтепродуктов на НПЗ "Луокойл Нефтохим Бургас" до реализации продукции конечным потребителям через собственную сеть автозаправочных станций.Несмотря на то, что на ПАО "Лукойл" антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны государственных органов. Буквально в июне этого года болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование.В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе "Лукойла" в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято.–Болгария одной из первых стран ЕС отказалась от закупок российского газа. Как складывается ситуация на местном рынке сейчас?– Поставки российского газа в Болгарию не осуществляются с апреля 2022 года, когда местный государственный оператор "Булгаргаз" отказался перейти на формат расчетов в рублях.Действовавшее на тот момент правительство премьера Кирила Петкова решило полностью оборвать многолетние доверительные связи с нашей страной в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Последующие кабмины такую линию продолжили. Вся эта ситуация в итоге привела к ряду неблагоприятных для Болгарии последствий и создала существенные риски для здешнего бизнеса и экономики в целом.Например, сам "Булгаргаз" сейчас находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, а его доля на рынке с 2019 по 2024 год сократилась с 90% до 65%. Примечательно, что соседние с Болгарией страны – Греция, Сербия и Северная Македония, а также Венгрия и Словакия продолжают закупать отечественное топливо по выгодным ценам.–Власти Болгарии ранее отказались подписывать с Украиной соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны сроком на десять лет. Кроме того, страна решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для проекта АЭС "Белене". Считаете ли вы, что София более не будет придерживаться общеевропейской линии на поддержку Киева? Видите ли вы сигналы, что Болгария может начать выступать за скорейшее проведение переговоров России и Украины, как это делают, например, Венгрия или Словакия?– София действительно не стала подписывать упомянутое соглашение, апеллируя при этом, что показательно, не к собственным национальным интересам, а к мнению администрации нового президента США Дональда Трампа.Что касается оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", то решение о его продаже украинской стороне, принятое народным собранием Болгарии в 2023 году до сих пор в силе, проект его отмены, насколько нам известно, депутатами даже не рассматривался. Анализ положения дел показывает, что София демонстрирует обратное вашему предположению, то есть строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева.Если говорить о конкретных недружественных действиях, то, прежде всего, это продолжение поставок вооружений и военной помощи ВСУ. Речь идет о не менее 11 траншах на настоящий момент, включающих артиллерию, стрелковое оружие, боеприпасы, тяжелую технику и даже ракеты для систем ПВО. Ни для кого не секрет, что местные военные заводы работают в несколько смен, и конечным потребителем значительной части производимой продукции является Украина, нередко – через "третьи руки". Идут разговоры о совместном производстве БПЛА.В политическом плане Болгария без устали вторит своим "старшим товарищам" по ЕС и НАТО, бездоказательно обвиняет наши Вооруженные силы в совершении военных преступлений, отрицает новые территориальные реалии и в целом охотно подписывается под практически любыми русофобскими инициативами Запада. Очевидно, что накачивание киевского режима оружием и насаживание продвигаемой Брюсселем идеи о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации.Ключом же к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения. Сигналов, что Болгария, как и ее еэсовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм.–Какими были результаты двусторонней торговли за прошедший год? Что сейчас Россия экспортирует в Болгарию? Какие товары поступают на российский рынок?– Поддержка Софией незаконных западных санкций, а также инициированный ею поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях. В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии. По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг одного миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов.В Россию за прошедший год в основном поставлялись фармацевтика, медицинские приборы, парфюмерия и косметика, холодильное оборудование, табак. Главными статьями нашего экспорта в Болгарию оставались незапрещенные виды топлива (газ, СПГ и бутан), удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование.–Повлияло ли вступление Болгарии в Шенгенскую зону на турпоток из России? На ваш взгляд, вырастет ли он позже?– До вступления Болгарии в Шенгенскую зону наличие шенгенской визы позволяло россиянам беспрепятственно приезжать в страну. Поэтому существенных изменений ждать не стоит. Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч.Нисходящая тенденция объясняется в том числе отсутствием прямого авиасообщения и дорогими авиабилетами. Негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов. Что касается болгарских туристов в России, то их число всегда было незначительным.

https://ria.ru/20250730/zakharova-2032370213.html

https://ria.ru/20250708/es-2027961679.html

https://ria.ru/20250722/gosduma-2030733979.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, болгария, россия, элеонора митрофанова