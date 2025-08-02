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В Пермском крае подросток устроил пожар в ангаре с сеном
В Пермском крае подросток устроил пожар в ангаре с сеном - РИА Новости, 02.08.2025
В Пермском крае подросток устроил пожар в ангаре с сеном
Пожар в ангаре с сеном произошел в селе Богородск в Пермском крае по вине подростка, который играл с петардами, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:24:00+03:00
2025-08-02T16:24:00+03:00
2025-08-02T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в ангаре с сеном произошел в селе Богородск в Пермском крае по вине подростка, который играл с петардами, сообщает МЧС России. "В селе Богородск подросток играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. Пожар причинил крупный материальный ущерб чужому имуществу. Пламя на 750 "квадратах" ликвидировали 14 огнеборцев и пять единиц техники. Сгорели ангар и 180 тонн сена", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие доказало вину несовершеннолетнего. Дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело.
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происшествия, богородск, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Богородск, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае подросток устроил пожар в ангаре с сеном
МЧС: в Пермском крае подросток с петардами устроил пожар в ангаре с сеном