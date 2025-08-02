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В Мали арестовали бывшего премьера - РИА Новости, 02.08.2025
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19:10 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/mali-2033019078.html
В Мали арестовали бывшего премьера
В Мали арестовали бывшего премьера - РИА Новости, 02.08.2025
В Мали арестовали бывшего премьера
Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:10:00+03:00
2025-08-02T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI. "Экс-премьеру Мали Мусе Мара были предъявлены обвинения, он был взят под стражу… Среди четырех преступлений, в отношении которых ему предъявлены обвинения, значатся "подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам", - указывает радиостанция. RFI отмечает, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей. Суд над ним назначен на 29 сентября, уточняет радиостанция. Мара был премьером Мали с 5 апреля 2014 года по 8 января 2015 года.
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в мире, мали
В мире, Мали
В Мали арестовали бывшего премьера

RFI: экс-премьер Мали арестован по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам

© AP Photo / Malikahere.comСотрудники сил безопасности Мали
Сотрудники сил безопасности Мали - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Malikahere.com
Сотрудники сил безопасности Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI.
«
"Экс-премьеру Мали Мусе Мара были предъявлены обвинения, он был взят под стражу… Среди четырех преступлений, в отношении которых ему предъявлены обвинения, значатся "подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам", - указывает радиостанция.
RFI отмечает, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей. Суд над ним назначен на 29 сентября, уточняет радиостанция.
Мара был премьером Мали с 5 апреля 2014 года по 8 января 2015 года.
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