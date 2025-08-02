В Мали арестовали бывшего премьера
RFI: экс-премьер Мали арестован по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам
© AP Photo / Malikahere.comСотрудники сил безопасности Мали
© AP Photo / Malikahere.com
Сотрудники сил безопасности Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI.
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"Экс-премьеру Мали Мусе Мара были предъявлены обвинения, он был взят под стражу… Среди четырех преступлений, в отношении которых ему предъявлены обвинения, значатся "подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам", - указывает радиостанция.
RFI отмечает, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей. Суд над ним назначен на 29 сентября, уточняет радиостанция.
Мара был премьером Мали с 5 апреля 2014 года по 8 января 2015 года.
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