https://ria.ru/20250802/mali-2033019078.html

В Мали арестовали бывшего премьера

В Мали арестовали бывшего премьера - РИА Новости, 02.08.2025

В Мали арестовали бывшего премьера

Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:10:00+03:00

2025-08-02T19:10:00+03:00

2025-08-02T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывшего премьера Мали Мусу Мара взяли под стражу по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам, сообщает радиостанция RFI. "Экс-премьеру Мали Мусе Мара были предъявлены обвинения, он был взят под стражу… Среди четырех преступлений, в отношении которых ему предъявлены обвинения, значатся "подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам", - указывает радиостанция. RFI отмечает, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей. Суд над ним назначен на 29 сентября, уточняет радиостанция. Мара был премьером Мали с 5 апреля 2014 года по 8 января 2015 года.

https://ria.ru/20240821/protest-1967581349.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мали