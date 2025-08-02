https://ria.ru/20250802/malayziya-2032956322.html

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - РИА Новости, 02.08.2025

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:07:00+03:00

2025-08-02T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России."Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе.Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, россия, москва, владимир путин, в мире