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Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - РИА Новости, 02.08.2025
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09:07 02.08.2025 (обновлено: 09:15 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/malayziya-2032956322.html
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - РИА Новости, 02.08.2025
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России."Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе.Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html
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малайзия, россия, москва, владимир путин, в мире
Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Путин 6 августа встретится в Москве с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России.
"Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе.
Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
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