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Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - РИА Новости, 02.08.2025
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:07:00+03:00
2025-08-02T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России."Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе.Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, москва, владимир путин, в мире
Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Путин 6 августа встретится в Москве с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом