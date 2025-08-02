Рейтинг@Mail.ru
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:51 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/lopes-2033007064.html
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес - РИА Новости, 02.08.2025
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес
Правительство Армении выделило 7 миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, эти расходы оправданы, заявил... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:51:00+03:00
2025-08-02T16:51:00+03:00
шоубиз
в мире
ереван
армения
дженнифер лопес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131441/94/1314419432_0:10:2001:1135_1920x0_80_0_0_19d14b3ced82d6621617cd9a3e8f241b.jpg
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Правительство Армении выделило 7 миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, эти расходы оправданы, заявил вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян. Концерт Лопес состоится в воскресенье на республиканском стадионе. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей раскритиковали власти за слишком большие расходы на организацию выступления певицы в Ереване. По оценкам вице-мэра, концерт Дженнифер Лопес посетят порядка 15 тысяч иностранцев. Он считает, что каждый из них оставит в стране не менее 500 долларов. Кроме того, по мнению замградоначальника, выступление поп-звезды позитивно скажется на международном престиже и узнаваемости страны. "Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано", - заявил вице-мэр.
https://ria.ru/20240115/lopes-1921397769.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131441/94/1314419432_57:0:1832:1331_1920x0_80_0_0_b092293ff0c12b30b790d38c02620d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, дженнифер лопес
Шоубиз, В мире, Ереван, Армения, Дженнифер Лопес
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес

Вице-мэр Еревана Памбукчян назвал расходы в $7 млн на концерт Лопес оправданными

© AP Photo / Invision/Scott RothАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Invision/Scott Roth
Американская певица Дженнифер Лопес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Правительство Армении выделило 7 миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, эти расходы оправданы, заявил вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян.
Концерт Лопес состоится в воскресенье на республиканском стадионе. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей раскритиковали власти за слишком большие расходы на организацию выступления певицы в Ереване.
По оценкам вице-мэра, концерт Дженнифер Лопес посетят порядка 15 тысяч иностранцев. Он считает, что каждый из них оставит в стране не менее 500 долларов. Кроме того, по мнению замградоначальника, выступление поп-звезды позитивно скажется на международном престиже и узнаваемости страны.
«
"Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано", - заявил вице-мэр.
Певица и актриса Дженифер Лопес - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России
15 января 2024, 13:06
 
ШоубизВ миреЕреванАрменияДженнифер Лопес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала