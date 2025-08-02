https://ria.ru/20250802/lodka-2032978092.html

В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей

В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей - РИА Новости, 02.08.2025

В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей

Сотрудники МЧС спасли мужчину и двух детей в Таганрогском заливе, которых унесло в море, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:39:00+03:00

2025-08-02T12:39:00+03:00

2025-08-02T14:35:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину и двух детей в Таганрогском заливе, которых унесло в море, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В субботу рано утром мужчина решил совершить морскую прогулку на резиновой лодке с веслами и взял с собой в плавание детей. В Таганрогский залив они вышли со стороны Приморского пляжа и примерно через час запросили о помощи: ветер стал уносить лодку в море, справиться с течением не получалось, судно лишь отдалялось от берега."У мужчины с собой был сотовый телефон, он смог дозвониться жене. Супруга обратилась в службу спасения. На место происшествия незамедлительно отправился пожарный катер "Корвет-850", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Детей и мужчину взяли на борт, лодку отбуксировали к берегу. Медицинская помощь никому не понадобилась.

https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html

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происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)