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В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей - РИА Новости, 02.08.2025
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12:39 02.08.2025 (обновлено: 14:35 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/lodka-2032978092.html
В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей
В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей - РИА Новости, 02.08.2025
В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей
Сотрудники МЧС спасли мужчину и двух детей в Таганрогском заливе, которых унесло в море, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:39:00+03:00
2025-08-02T14:35:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину и двух детей в Таганрогском заливе, которых унесло в море, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В субботу рано утром мужчина решил совершить морскую прогулку на резиновой лодке с веслами и взял с собой в плавание детей. В Таганрогский залив они вышли со стороны Приморского пляжа и примерно через час запросили о помощи: ветер стал уносить лодку в море, справиться с течением не получалось, судно лишь отдалялось от берега."У мужчины с собой был сотовый телефон, он смог дозвониться жене. Супруга обратилась в службу спасения. На место происшествия незамедлительно отправился пожарный катер "Корвет-850", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Детей и мужчину взяли на борт, лодку отбуксировали к берегу. Медицинская помощь никому не понадобилась.
https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html
россия
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происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей

В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей, чью лодку унесло в море

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы
Катер спасательной службы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину и двух детей в Таганрогском заливе, которых унесло в море, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В субботу рано утром мужчина решил совершить морскую прогулку на резиновой лодке с веслами и взял с собой в плавание детей. В Таганрогский залив они вышли со стороны Приморского пляжа и примерно через час запросили о помощи: ветер стал уносить лодку в море, справиться с течением не получалось, судно лишь отдалялось от берега.
"У мужчины с собой был сотовый телефон, он смог дозвониться жене. Супруга обратилась в службу спасения. На место происшествия незамедлительно отправился пожарный катер "Корвет-850", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Детей и мужчину взяли на борт, лодку отбуксировали к берегу. Медицинская помощь никому не понадобилась.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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