https://ria.ru/20250802/kuban-2033034686.html

Краснодарский край включили в проект "Императорский маршрут"

Краснодарский край включили в проект "Императорский маршрут" - РИА Новости, 02.08.2025

Краснодарский край включили в проект "Императорский маршрут"

Краснодарский край подписал трехстороннее соглашение о включении региона в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", став... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:00:00+03:00

2025-08-02T22:00:00+03:00

2025-08-02T22:00:00+03:00

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Краснодарский край подписал трехстороннее соглашение о включении региона в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", став 32-м регионом России, где Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) при поддержке министерства экономического развития РФ будет реализован проект, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в Марие-Магдалининском женском монастыре станицы Роговской Краснодарского края. В церемонии подписания соглашения приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) Анна Громова, а также по видео-конференц-связи заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков. "К работе над разработкой маршрута привлечены архивисты, краеведы, педагогический состав университетов, школ, то есть самые широкие круги научной общественности, энтузиасты, независимые исследователи - все смогут принять участие в разработке императорского маршрута. Императорский маршрут - это в первую очередь общественная инициатива, которая призвана принести пользу Отечеству, в том числе экономическую. Сейчас народ действительно очень возрос духовно, и обладает определенными знаниями. Приезжая на отдых, люди хотят увидеть и другое, они хотят посетить картинные галереи, хотят сходить в музей. Все эти возможности предоставляет императорский маршрут", - сказала на церемонии Громова. Глава фонда ЕСПО заявила о готовности общества оказывать Краснодарскому краю помощь и делиться многолетними наработками. "Мы должны обязательно использовать весь потенциал туризма - как туризма исторического, так и культурно-просветительского, и так далее… и самая главная, основная задача - опираться на историческую правду. Не должно быть фальсификатов, сплетен, каких-то непрофессиональных ответов. Бренд "Императорский маршрут" - это высокое качество в первую очередь. Качество исторической правды", - рассказала Громова журналистам. По словам главы фонда, первые туристы смогут увидеть маршрут уже осенью. "Я думаю, что к ноябрю мы уже что-нибудь сформируем... Мне кажется, что здесь очень динамично все пойдет", - сказала Громова журналистам в ответ на вопрос о возможных сроках. Кондратьев, комментируя подписанное соглашение, отметил, что "Императорский маршрут" - это связь прошлого и будущего. Он подчеркнул, что, наряду с туристической составляющей, это маршрут, который "позволит ощущать величие своей страны". "Мы говорим о том маршруте, который будет познавательным с точки зрения незримой связи потомков и предков. Разные были императоры - в большей или меньшей степени каждый повлиял на то, чтобы Россия была великой… Об этом-то потомки должны знать. Одна из целей императорского маршрута - показать потомкам, историю их страны, историю их родов, фамилий. Это должно быть у них предметом гордости", - сказал Кондратьев журналистам. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи. Ежегодно по "Императорскому маршруту" в рамках проекта министерства культуры РФ "Моя Россия" совершают путешествие дети из более чем 20 регионов РФ.

https://ria.ru/20250802/aleksandrovna-2033034188.html

https://ria.ru/20250217/moskva-1999845922.html

https://ria.ru/20250610/romanovy-2022067342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, елисаветинско-сергиевское просветительское общество