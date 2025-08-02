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В кубанской станице нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 02.08.2025
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08:41 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kuban-2032954614.html
В кубанской станице нашли обломки беспилотника
В кубанской станице нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 02.08.2025
В кубанской станице нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:41:00+03:00
2025-08-02T08:41:00+03:00
происшествия
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 31 БПЛА над Краснодарским краем. "Фрагменты беспилотника упали поздним вечером 1 августа в районе станицы Новодеревянковской на пустыре. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении. Как уточняет оперштаб, пострадавших и разрушений нет.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В кубанской станице нашли обломки беспилотника

В станице Новодеревянковской на Кубани нашли обломки беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 31 БПЛА над Краснодарским краем.
"Фрагменты беспилотника упали поздним вечером 1 августа в районе станицы Новодеревянковской на пустыре. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, пострадавших и разрушений нет.
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ПроисшествияКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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