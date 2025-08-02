https://ria.ru/20250802/kuban-2032954614.html
В кубанской станице нашли обломки беспилотника
В кубанской станице нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 02.08.2025
В кубанской станице нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:41:00+03:00
2025-08-02T08:41:00+03:00
2025-08-02T08:41:00+03:00
происшествия
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 31 БПЛА над Краснодарским краем. "Фрагменты беспилотника упали поздним вечером 1 августа в районе станицы Новодеревянковской на пустыре. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении. Как уточняет оперштаб, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В кубанской станице нашли обломки беспилотника
В станице Новодеревянковской на Кубани нашли обломки беспилотника