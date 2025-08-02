https://ria.ru/20250802/kuban-2032954614.html

В кубанской станице нашли обломки беспилотника

В кубанской станице нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 02.08.2025

В кубанской станице нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:41:00+03:00

2025-08-02T08:41:00+03:00

2025-08-02T08:41:00+03:00

происшествия

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Обломки беспилотника нашли в станице Новодеревянковской Каневского района Кубани, сообщил региональный оперштаб. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 31 БПЛА над Краснодарским краем. "Фрагменты беспилотника упали поздним вечером 1 августа в районе станицы Новодеревянковской на пустыре. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении. Как уточняет оперштаб, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)