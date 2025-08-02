https://ria.ru/20250802/krym-2033041916.html

В Симферополе отметили 100-летие со дня рождения писательницы Елены Криштоф

В Симферополе отметили 100-летие со дня рождения писательницы Елены Криштоф - РИА Новости, 02.08.2025

В Симферополе отметили 100-летие со дня рождения писательницы Елены Криштоф

Выставка книг и творческий вечер, посвященный памяти и 100-летию со дня рождения крымской писательницы, публициста Елены Криштоф прошел в Симферополе, сообщили... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:55:00+03:00

2025-08-02T23:55:00+03:00

2025-08-02T23:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Выставка книг и творческий вечер, посвященный памяти и 100-летию со дня рождения крымской писательницы, публициста Елены Криштоф прошел в Симферополе, сообщили РИА Новости в симферопольской библиотеке имени Александра Пушкина. В творческом вечере принимали участие люди, близко знавшие крымскую писательницу, коллеги, друзья. Они рассказали ее биографию, подробности творческого пути, друзья Криштоф поделились воспоминаниями о ней и ее жизни, подготовили фильм с архивными кадрами и съемками, интервью писательницы. Жизнь Криштоф связана с городом Алушта, в котором она родилась 16 июня 1925 года и где ребенком пережила оккупацию Крыма в годы войны. Позднее личные воспоминания о войне также найдут отражение в рассказах и повестях. Окончив филфак Крымского педагогического института (ныне Крымский федеральный университет), Криштоф работала в школе в поселке Первомайское. В те годы увидят свет ее первые повести. Тогда же начинается ее творческая жизнь и работа. В 1965 году она становится членом Союза писателей СССР. Как рассказали друзья и коллеги писательницы, она часто бывала в Переделкино, близко знала поэта Арсения Тарковского. В собрании изданных Криштоф трудов – три романа, несколько повестей, десятки рассказов. Криштоф трепетно относилась к Пушкину, знала наизусть "Евгения Онегина", восхищалась творчеством поэта, изучала архивы. Пушкину посвящен роман "Для сердца нужно верить. Круг гения", изданный в 1988 году в Симферополе и переизданный в 1997 году в Москве. Созданию новых книг предшествовала большая работа с источниками, архивами, исторической литературой – касалось ли это легенд Крыма, его древних времен, эпохи присоединения к России, Крымской войны или его современной жизни. На выставке были представлены экземпляры изданных книг писательницы, в том числе популярные "Легенды Крыма" и "Сто рассказов о Крыме". Криштоф ушла из жизни 1 августа 2001 года, похоронена в Симферополе.

https://ria.ru/20250725/shukshin-2029298009.html

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симферополь, республика крым, алушта, александр пушкин, крымский федеральный университет, общество