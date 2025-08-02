https://ria.ru/20250802/krym-2032927476.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более получаса, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:06:00+03:00
2025-08-02T00:06:00+03:00
2025-08-02T00:06:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более получаса, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в ночь на субботу. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 36 минут.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности в Крыму длилось более получаса