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В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
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00:06 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/krym-2032927476.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более получаса, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:06:00+03:00
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безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более получаса, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в ночь на субботу. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 36 минут.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
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республика крым
россия
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Дарья Буймова
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безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности в Крыму длилось более получаса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более получаса, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность объявили в ночь на субботу.
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"Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.
Предупреждение длилось 36 минут.
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БезопасностьРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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