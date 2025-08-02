https://ria.ru/20250802/krokus-2032966902.html

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.08.2025

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:42:00+03:00

2025-08-02T10:42:00+03:00

2025-08-02T10:42:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не комментирует возможность выдачи РФ фигурантов, заявил РИА Новости турецкий источник в профильном ведомстве. Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ* (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"). Брат Файзова объявлен в розыск. "Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются", - заявил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о возможности выдачи Турцией РФ фигурантов дела, источник отметил, что такой информации нет. "Без комментариев", - добавил он. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html

https://ria.ru/20250801/krokus-2032755095.html

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турция

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россия, турция, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус, в мире