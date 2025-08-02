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Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.08.2025
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10:42 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/krokus-2032966902.html
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.08.2025
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:42:00+03:00
2025-08-02T10:42:00+03:00
россия
турция
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
крокус
в мире
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не комментирует возможность выдачи РФ фигурантов, заявил РИА Новости турецкий источник в профильном ведомстве. Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ* (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"). Брат Файзова объявлен в розыск. "Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются", - заявил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о возможности выдачи Турцией РФ фигурантов дела, источник отметил, что такой информации нет. "Без комментариев", - добавил он. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html
https://ria.ru/20250801/krokus-2032755095.html
россия
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россия, турция, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус, в мире
Россия, Турция, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Крокус, В мире
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"

Турция обменивается с РФ информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не комментирует возможность выдачи РФ фигурантов, заявил РИА Новости турецкий источник в профильном ведомстве.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ* (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"). Брат Файзова объявлен в розыск.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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"Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются", - заявил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос о возможности выдачи Турцией РФ фигурантов дела, источник отметил, что такой информации нет.
"Без комментариев", - добавил он.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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1 августа, 06:12
 
РоссияТурцияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокусВ мире
 
 
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