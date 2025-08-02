https://ria.ru/20250802/krokus-2032948464.html

Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты

Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты - РИА Новости, 02.08.2025

Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:19:00+03:00

2025-08-02T07:19:00+03:00

2025-08-02T07:19:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

екатеринбург

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году Гадоев был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи. Гадоев объяснил, что, работая в такси, он у себя в машине нашел банковскую карту, которой воспользовался, потратив чужие деньги, после осуждения уехал в Республику Таджикистан", - указано в материалах. В них же подчеркивается, что суд в Екатеринбурге приговорил Гадоева за кражу с банковского счета к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Гадоев, согласно материалам, помогал предполагаемым исполнителям с автомобилями, деньгами и оружием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html

https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html

екатеринбург

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, красногорск, крокус сити холл