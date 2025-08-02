https://ria.ru/20250802/krokus-2032948464.html
Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты
Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты - РИА Новости, 02.08.2025
Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:19:00+03:00
2025-08-02T07:19:00+03:00
2025-08-02T07:19:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
екатеринбург
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году Гадоев был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи. Гадоев объяснил, что, работая в такси, он у себя в машине нашел банковскую карту, которой воспользовался, потратив чужие деньги, после осуждения уехал в Республику Таджикистан", - указано в материалах. В них же подчеркивается, что суд в Екатеринбурге приговорил Гадоева за кражу с банковского счета к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Гадоев, согласно материалам, помогал предполагаемым исполнителям с автомобилями, деньгами и оружием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html
https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Екатеринбург, Красногорск, Крокус Сити Холл
Фигуранта дела "Крокуса" ранее судили за кражу средств с чужой карты
Фигуранта дела о теракте в Крокусе судили за кражу с карты пассажира его такси