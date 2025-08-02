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По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии - РИА Новости, 02.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:12 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/krokus-2032938251.html
По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии
По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии - РИА Новости, 02.08.2025
По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии
Двое уроженцев Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (в перечне террористов Росфинмониторинга), проходят по делу о теракте в "Крокус сити холл" по... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:12:00+03:00
2025-08-02T03:12:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
республика ингушетия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двое уроженцев Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (в перечне террористов Росфинмониторинга), проходят по делу о теракте в "Крокус сити холл" по статье о незаконном обороте оружия, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, результаты оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о "совершении (...) Алиевым Х-Б.Х., Кулаевым Б.Ю. и иными неустановленными лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Как говорится в материалах дела, на карту Алиева и его сообщников перечислялись деньги на автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. На счет Алиева было переведено 970 тысяч рублей. Как говорится в материалах дела, Кулаев с сообщниками обеспечивал перемещение и хранение оружия. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, республика ингушетия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Республика Ингушетия
По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии

Уроженцев Ингушетии обвинили в приобретении оружия по делу о теракте в Крокусе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двое уроженцев Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (в перечне террористов Росфинмониторинга), проходят по делу о теракте в "Крокус сити холл" по статье о незаконном обороте оружия, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, результаты оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о "совершении (...) Алиевым Х-Б.Х., Кулаевым Б.Ю. и иными неустановленными лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
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Как говорится в материалах дела, на карту Алиева и его сообщников перечислялись деньги на автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. На счет Алиева было переведено 970 тысяч рублей.
Как говорится в материалах дела, Кулаев с сообщниками обеспечивал перемещение и хранение оружия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллРеспублика Ингушетия
 
 
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