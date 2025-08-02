https://ria.ru/20250802/krokus-2032938251.html

По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии

По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии - РИА Новости, 02.08.2025

По делу о теракте в "Крокусе" проходят двое уроженцев Ингушетии

Двое уроженцев Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (в перечне террористов Росфинмониторинга), проходят по делу о теракте в "Крокус сити холл" по... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:12:00+03:00

2025-08-02T03:12:00+03:00

2025-08-02T03:12:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

республика ингушетия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двое уроженцев Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (в перечне террористов Росфинмониторинга), проходят по делу о теракте в "Крокус сити холл" по статье о незаконном обороте оружия, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, результаты оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о "совершении (...) Алиевым Х-Б.Х., Кулаевым Б.Ю. и иными неустановленными лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Как говорится в материалах дела, на карту Алиева и его сообщников перечислялись деньги на автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. На счет Алиева было переведено 970 тысяч рублей. Как говорится в материалах дела, Кулаев с сообщниками обеспечивал перемещение и хранение оружия. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

красногорск

республика ингушетия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл, республика ингушетия