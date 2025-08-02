Рейтинг@Mail.ru
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 02.08.2025 (обновлено: 17:42 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/kosmos-2032992773.html
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта - РИА Новости, 02.08.2025
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
Пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект достигнет Земли уже в этом году, заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, его слова приводит Daily РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:06:00+03:00
2025-08-02T17:42:00+03:00
земля
космос
в мире
планета
солнце
солнечная система
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_4:0:749:419_1920x0_80_0_0_5f63cb0375472fd1e78718fc07090f9b.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект достигнет Земли уже в этом году, заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, его слова приводит Daily Mail."Профессор Ави Лёб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. &lt;...&gt; Лёб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года", — говорится в материале.По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.Предполагается, что он достигает очень большого размера, что необычно для объекта, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.
https://ria.ru/20250724/oblako-2031130654.html
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_97:0:656:419_1920x0_80_0_0_010fe2cb21b47563546dff289e2fbcc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, космос, в мире, планета, солнце, солнечная система
Земля, Космос, В мире, планета, Солнце, солнечная система
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта

Профессор Лёб: межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет Земли в 2025 году

© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект достигнет Земли уже в этом году, заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, его слова приводит Daily Mail.
«
"Профессор Ави Лёб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. <...> Лёб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года", — говорится в материале.
По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.
Предполагается, что он достигает очень большого размера, что необычно для объекта, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.
Светящееся туманное облако, видимое из Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
24 июля, 13:26
 
ЗемляКосмосВ мирепланетаСолнцесолнечная система
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала