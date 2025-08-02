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"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта - РИА Новости, 02.08.2025
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
Пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект достигнет Земли уже в этом году, заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, его слова приводит Daily РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект достигнет Земли уже в этом году, заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, его слова приводит Daily Mail."Профессор Ави Лёб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. <...> Лёб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года", — говорится в материале.По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.Предполагается, что он достигает очень большого размера, что необычно для объекта, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.
https://ria.ru/20250724/oblako-2031130654.html
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Земля, Космос, В мире, планета, Солнце, солнечная система
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
Профессор Лёб: межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет Земли в 2025 году