https://ria.ru/20250802/koronavirus-2032938445.html

Ученые нашли связь между скоростью прогрессирования COVID-19 и смертью

Ученые нашли связь между скоростью прогрессирования COVID-19 и смертью - РИА Новости, 02.08.2025

Ученые нашли связь между скоростью прогрессирования COVID-19 и смертью

Масштабное исследование Института клинической медицины (ИКМ) Пироговского Университета, посвященное пациентам с коронавирусной инфекцией и поражением легких... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:21:00+03:00

2025-08-02T03:21:00+03:00

2025-08-02T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Масштабное исследование Института клинической медицины (ИКМ) Пироговского Университета, посвященное пациентам с коронавирусной инфекцией и поражением легких свыше 75%, установило возможную связь между скоростью прогрессирования заболевания и летальным исходом. Исследование, которое есть в распоряжении РИА Новости, проводилось на кафедре госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета с 2021 по 2024 год. Специалисты анализировали пациентов с ковидом и поражением легких свыше 75% (степень КТ-4), которые проходили стационарное лечение в Городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в 2020-2021 годах. В ходе исследования специалисты отметили важность своевременной госпитализации пациентов старше 60 лет с наличием двух и более сопутствующих заболеваний до проявления признаков дыхательной недостаточности при любом течении коронавируса. "Одним из факторов, которые влияли на исход заболевания в стационаре, стало более быстрое прогрессирование заболевания до КТ-4, что послужило основой для вывода о необходимости госпитализации пациентов с быстрым прогрессированием новой короновирусной инфекции даже при отсутствии признаков дыхательной недостаточности", - пояснила ассистент кафедры госпитальной терапии Ксения Комиссарова. Она добавила, что специалисты также сделали вывод о целесообразности установления периода интенсивного наблюдения за всеми пациентами, перенесшими COVID-19 с поражением легочной ткани свыше 75% в течение 45 суток после выписки из стационара из-за сохраняющегося риска неблагоприятного исхода. "К факторам, влияющим на летальность в точке 6 месяцев после выписки были отнесены более старший возраст, наличие двух и более хронических сопутствующих заболеваний, а также поступление в стационар с уже развившимся поражением легких степени КТ-4, что подчеркивает значимость своевременно госпитализации пациентов в стационар не только для прогноза в остром периоде, но и в отдаленном", - уточнила Комиссарова. По ее словам, ученые планируют сравнить данные пациентов с разной тяжестью болезни для того, чтобы понять, как точно определить быстрое прогрессирование COVID-19.

https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия