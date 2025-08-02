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Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку" - РИА Новости, 02.08.2025
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11:00 02.08.2025 (обновлено: 13:23 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/kndr-2032968516.html
Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку"
Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку" - РИА Новости, 02.08.2025
Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку"
Российская туристка купила копию ядерной ракеты во время отдыха в КНДР, пишет "Абзац". РИА Новости, 02.08.2025
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мария захарова
вонсан
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
цой сон хи
в мире
туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская туристка купила копию ядерной ракеты во время отдыха в КНДР, пишет "Абзац"."Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку", — передает издание ее слова.По словам девушки, она хотела, чтобы сувенир был нетривиальным."Мне хотелось, чтобы по этому сувениру было видно — ты был в Северной Корее", — добавила она.В июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то, что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
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мария захарова, вонсан, россия, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи, в мире, туризм
Мария Захарова, Вонсан, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Цой Сон Хи, В мире, Туризм
Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку"

Россиянка приехала на отдых в Северную Корею и купила там ядерную боеголовку

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на улице в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская туристка купила копию ядерной ракеты во время отдыха в КНДР, пишет "Абзац".
"Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку", — передает издание ее слова.
Модель ядерной ракеты в сувенирном магазине в КНДР
Модель ядерной ракеты в сувенирном магазине в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Модель ядерной ракеты в сувенирном магазине в КНДР
По словам девушки, она хотела, чтобы сувенир был нетривиальным.
"Мне хотелось, чтобы по этому сувениру было видно — ты был в Северной Корее", — добавила она.
В июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то, что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Мария ЗахароваВонсанРоссияКНДР (Северная Корея)Сергей ЛавровЦой Сон ХиВ миреТуризм
 
 
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