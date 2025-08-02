https://ria.ru/20250802/kndr-2032968516.html

Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку"

Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку" - РИА Новости, 02.08.2025

Россиянка приехала в Северную Корею и купила там "ядерную боеголовку"

Российская туристка купила копию ядерной ракеты во время отдыха в КНДР, пишет "Абзац". РИА Новости, 02.08.2025

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мария захарова

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская туристка купила копию ядерной ракеты во время отдыха в КНДР, пишет "Абзац"."Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку", — передает издание ее слова.По словам девушки, она хотела, чтобы сувенир был нетривиальным."Мне хотелось, чтобы по этому сувениру было видно — ты был в Северной Корее", — добавила она.В июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то, что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.

https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html

https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html

вонсан

россия

кндр (северная корея)

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мария захарова, вонсан, россия, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи, в мире, туризм