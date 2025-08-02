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В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере - РИА Новости, 02.08.2025
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13:19 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kitaj-2032981720.html
В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере
В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере - РИА Новости, 02.08.2025
В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере
Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя пять дней в подводной пещере, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:19:00+03:00
2025-08-02T13:19:00+03:00
в мире
китай
хунань
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя пять дней в подводной пещере, пишет газета South China Morning Post. 19 июля 40-летний любитель дайвинга из провинции Хунань в центральном Китае по фамилии Ван пропал без вести всего через пять минут после погружения с другом в реке. Спасатели оперативно приступили к поисковой операции, но первоначальные поиски оказались безуспешными. Как отмечет издание, глубина реки составляет несколько десятков метров, а вход в сложную систему подводных пещер находится на глубине около девяти метров. Мужчине удалось выжить, найдя убежище в пустоте пещеры – воздушном кармане, который позволил ему дышать, несмотря на то, что он находился на глубине девяти метров под водой. Позже Ван рассказал, что, случайно попав в пещеру, он "полностью потерял счёт времени и выжил, питаясь сырой рыбой". Во время очередной поисковой операции Ван заметил проплывающих спасателей. Когда в баллоне оставалось всего 4% кислорода, он выплыл из воздушного кармана, увидев возвращающихся водолазов, и дал сигнал фонариком. Газета отмечает, что после спасения Ван находился в хорошем состоянии и даже самостоятельно дошёл до машины скорой помощи.
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в мире, китай, хунань
В мире, Китай, Хунань
В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере

South China Morning Post: дайвер в Китае заблудился во время погружения и выжил

© Pixabay / PuckyДайвинг
Дайвинг - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Pixabay / Pucky
Дайвинг. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя пять дней в подводной пещере, пишет газета South China Morning Post.
19 июля 40-летний любитель дайвинга из провинции Хунань в центральном Китае по фамилии Ван пропал без вести всего через пять минут после погружения с другом в реке. Спасатели оперативно приступили к поисковой операции, но первоначальные поиски оказались безуспешными.
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Как отмечет издание, глубина реки составляет несколько десятков метров, а вход в сложную систему подводных пещер находится на глубине около девяти метров. Мужчине удалось выжить, найдя убежище в пустоте пещеры – воздушном кармане, который позволил ему дышать, несмотря на то, что он находился на глубине девяти метров под водой. Позже Ван рассказал, что, случайно попав в пещеру, он "полностью потерял счёт времени и выжил, питаясь сырой рыбой".
Во время очередной поисковой операции Ван заметил проплывающих спасателей. Когда в баллоне оставалось всего 4% кислорода, он выплыл из воздушного кармана, увидев возвращающихся водолазов, и дал сигнал фонариком.
Газета отмечает, что после спасения Ван находился в хорошем состоянии и даже самостоятельно дошёл до машины скорой помощи.
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