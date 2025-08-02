https://ria.ru/20250802/kitaj-2032981720.html

В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере

В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере - РИА Новости, 02.08.2025

В Китае дайвер выжил, проведя пять дней в подводной пещере

Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя пять дней в подводной пещере, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:19:00+03:00

2025-08-02T13:19:00+03:00

2025-08-02T13:19:00+03:00

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя пять дней в подводной пещере, пишет газета South China Morning Post. 19 июля 40-летний любитель дайвинга из провинции Хунань в центральном Китае по фамилии Ван пропал без вести всего через пять минут после погружения с другом в реке. Спасатели оперативно приступили к поисковой операции, но первоначальные поиски оказались безуспешными. Как отмечет издание, глубина реки составляет несколько десятков метров, а вход в сложную систему подводных пещер находится на глубине около девяти метров. Мужчине удалось выжить, найдя убежище в пустоте пещеры – воздушном кармане, который позволил ему дышать, несмотря на то, что он находился на глубине девяти метров под водой. Позже Ван рассказал, что, случайно попав в пещеру, он "полностью потерял счёт времени и выжил, питаясь сырой рыбой". Во время очередной поисковой операции Ван заметил проплывающих спасателей. Когда в баллоне оставалось всего 4% кислорода, он выплыл из воздушного кармана, увидев возвращающихся водолазов, и дал сигнал фонариком. Газета отмечает, что после спасения Ван находился в хорошем состоянии и даже самостоятельно дошёл до машины скорой помощи.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879584385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, хунань