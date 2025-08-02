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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в семи регионах на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:13:00+03:00

2025-08-02T08:13:00+03:00

2025-08-02T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в семи регионах на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, на 08.02 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины