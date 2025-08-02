https://ria.ru/20250802/khimenes-2033032475.html

Умер музыкант группы The Rolling Stones

Умер музыкант группы The Rolling Stones - РИА Новости, 02.08.2025

Умер музыкант группы The Rolling Stones

Американский музыкант, шестикратный лауреат премии "Грэмми" Леонардо Хименес, известный как Флако, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский музыкант, шестикратный лауреат премии "Грэмми" Леонардо Хименес, известный как Флако, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщает National World."По словам семьи музыканта, им его будет очень не хватать. Сын Хименеса Артуро рассказал, что последними словами его отца были: "Я устал", — говорится в публикации.Отмечается, что Хименес скончался 31 июля в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По информации журналистов, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. В 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за неудачного падения.Семья музыканта не стала сообщать о дате, месте и причине его смерти, попросив поклонников уважать их частную жизнь в это непростое время.Флако Хименес играл в стиле, который объединял мексиканские народные жанры нортеньо (norteño) и конхунто (conjunto) с роком и кантри. Он стал обладателем шести премий "Грэмми": пять из них он получил как сольный исполнитель, а в 1999 году – в составе коллектива Los Super Seven. В 2015 году Хименес также был отмечен наградой "Грэмми" за выдающиеся жизненные достижения.В числе знаменитых коллабораций Хименеса – работы с Бобом Диланом и рок-группой The Rolling Stones, где его аккордеон добавил композициям уникальный латиноамериканский колорит.

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боб дилан (роберт циммерман), the rolling stones, сша, в мире