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Умер музыкант группы The Rolling Stones - РИА Новости, 02.08.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:20 02.08.2025 (обновлено: 22:20 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/khimenes-2033032475.html
Умер музыкант группы The Rolling Stones
Умер музыкант группы The Rolling Stones - РИА Новости, 02.08.2025
Умер музыкант группы The Rolling Stones
Американский музыкант, шестикратный лауреат премии "Грэмми" Леонардо Хименес, известный как Флако, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни,... РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский музыкант, шестикратный лауреат премии "Грэмми" Леонардо Хименес, известный как Флако, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщает National World."По словам семьи музыканта, им его будет очень не хватать. Сын Хименеса Артуро рассказал, что последними словами его отца были: "Я устал", — говорится в публикации.Отмечается, что Хименес скончался 31 июля в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По информации журналистов, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. В 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за неудачного падения.Семья музыканта не стала сообщать о дате, месте и причине его смерти, попросив поклонников уважать их частную жизнь в это непростое время.Флако Хименес играл в стиле, который объединял мексиканские народные жанры нортеньо (norteño) и конхунто (conjunto) с роком и кантри. Он стал обладателем шести премий "Грэмми": пять из них он получил как сольный исполнитель, а в 1999 году – в составе коллектива Los Super Seven. В 2015 году Хименес также был отмечен наградой "Грэмми" за выдающиеся жизненные достижения.В числе знаменитых коллабораций Хименеса – работы с Бобом Диланом и рок-группой The Rolling Stones, где его аккордеон добавил композициям уникальный латиноамериканский колорит.
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боб дилан (роберт циммерман), the rolling stones, сша, в мире
Шоубиз, Боб Дилан (Роберт Циммерман), The Rolling Stones, США, В мире
Умер музыкант группы The Rolling Stones

Музыкант группы The Rolling Stones Хименес умер в возрасте 86 лет

© Getty Images / Gary MillerАмериканский музыкант Леонардо "Флако" Хименес
Американский музыкант Леонардо Флако Хименес - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Getty Images / Gary Miller
Американский музыкант Леонардо "Флако" Хименес. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский музыкант, шестикратный лауреат премии "Грэмми" Леонардо Хименес, известный как Флако, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщает National World.
"По словам семьи музыканта, им его будет очень не хватать. Сын Хименеса Артуро рассказал, что последними словами его отца были: "Я устал", — говорится в публикации.
Отмечается, что Хименес скончался 31 июля в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По информации журналистов, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. В 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за неудачного падения.
Семья музыканта не стала сообщать о дате, месте и причине его смерти, попросив поклонников уважать их частную жизнь в это непростое время.
Флако Хименес играл в стиле, который объединял мексиканские народные жанры нортеньо (norteño) и конхунто (conjunto) с роком и кантри. Он стал обладателем шести премий "Грэмми": пять из них он получил как сольный исполнитель, а в 1999 году – в составе коллектива Los Super Seven. В 2015 году Хименес также был отмечен наградой "Грэмми" за выдающиеся жизненные достижения.
В числе знаменитых коллабораций Хименеса – работы с Бобом Диланом и рок-группой The Rolling Stones, где его аккордеон добавил композициям уникальный латиноамериканский колорит.
 
ШоубизБоб Дилан (Роберт Циммерман)The Rolling StonesСШАВ мире
 
 
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