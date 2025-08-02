https://ria.ru/20250802/khamas-2032994860.html

Источник: Турция не требовала от ХАМАС освободить заложников

Источник: Турция не требовала от ХАМАС освободить заложников - РИА Новости, 02.08.2025

Источник: Турция не требовала от ХАМАС освободить заложников

Турция в ходе переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС не требовала от них освободить заложников и разоружиться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:17:00+03:00

2025-08-02T15:17:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Турция в ходе переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС не требовала от них освободить заложников и разоружиться, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Турция была представлена на конференции замглавы МИД Нух Йылмазом. В ряде СМИ появились сообщения, что Турция оказала давление на ХАМАС с целью освободить заложников и разоружиться. "Утверждение о том, что Турция "потребовала от ХАМАС освободить заложников", не соответствует действительности. Хотя в статье 8 (декларации конференции – ред.) говорится, что ХАМАС должен освободить заложников, этот шаг упоминается в том же пункте вместе с соглашением о прекращении огня. В нем выражается поддержка усилий Египта, Катара и США по реализации всех этапов соглашения о прекращении огня, которое приведет стороны к окончательному прекращению конфликта, освобождению всех заложников, обмену палестинскими заключенными, возвращению всех тел погибших и полному выводу израильских войск из Газы, и в этом контексте говорится, что ХАМАС должен освободить всех заложников. Это ожидание также является частью текущих переговоров", - заявил собеседник агентства. Источник также опроверг ряд утверждений о том, что Турция якобы хочет, чтобы ХАМАС разоружился. "Это не соответствует действительности. В статье 11 ХАМАС предлагается прекратить свое правление в Газе и передать свое оружие Палестинской автономии в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства при международном участии и поддержке. По инициативе нашей страны, хотя ранее в тексте декларации и в приложении фигурировала фраза "разоружиться", она была исключена, а передача оружия ХАМАСом была увязана с целью создания суверенного и независимого палестинского государства", - добавил источник. На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

https://ria.ru/20250731/gaza-2032732560.html

https://ria.ru/20250802/glava-2032987060.html

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в мире, турция, сша, нью-йорк (город), стив уиткофф, хамас, оон