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В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар
В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар - РИА Новости, 02.08.2025
В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар
Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая ранее уронила рыбу на линии электропередачи, устроив небольшой пожар, сообщает... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая ранее уронила рыбу на линии электропередачи, устроив небольшой пожар, сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия. Согласно публикации ведомства в соцсети Facebook*, в среду пожарные выехали на тушение небольшого возгорания в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта. Потушив пламя, сотрудники ведомства провели небольшое расследование и выяснили, что причиной пожара стала рыба. Хищная птица скопа поймала ее в речке в трех километрах от места пожара, а затем выронила, пролетая над линиями электропередачи. Падая, рыба задела провод, из-за чего возникли искры, которые упали на сухую траву и вызвали пожар. "Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог, поскольку имеется крайне высокий риск того, что подозреваемый может улететь", - говорится в сообщении ведомства. Как предполагают пожарные, птица выронила добычу от усталости, которую усугубила жара. Кроме того, возможно, хищник не рассчитал свои силы и поймал слишком большую рыбу, которую в своем тогдашнем состоянии не смог унести далеко. "Или возможно, что она устала есть сырую рыбу и захотела попробовать жареную", - шутят пожарные. В публикации подчеркивается, что скопа, в отличие от рыбы, не пострадала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, британская колумбия, россия, канада
Происшествия, Британская Колумбия, Россия, Канада
В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар
В Канаде для допроса задержали птицу, спровоцировавшую пожар, уронив рыбу на ЛЭП
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая ранее уронила рыбу на линии электропередачи, устроив небольшой пожар, сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия.
Согласно публикации ведомства в соцсети Facebook*, в среду пожарные выехали на тушение небольшого возгорания в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта. Потушив пламя, сотрудники ведомства провели небольшое расследование и выяснили, что причиной пожара стала рыба. Хищная птица скопа поймала ее в речке в трех километрах от места пожара, а затем выронила, пролетая над линиями электропередачи. Падая, рыба задела провод, из-за чего возникли искры, которые упали на сухую траву и вызвали пожар.
«
"Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог, поскольку имеется крайне высокий риск того, что подозреваемый может улететь", - говорится в сообщении ведомства.
Как предполагают пожарные, птица выронила добычу от усталости, которую усугубила жара. Кроме того, возможно, хищник не рассчитал свои силы и поймал слишком большую рыбу, которую в своем тогдашнем состоянии не смог унести далеко.
"Или возможно, что она устала есть сырую рыбу и захотела попробовать жареную", - шутят пожарные.
В публикации подчеркивается, что скопа, в отличие от рыбы, не пострадала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.