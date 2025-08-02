https://ria.ru/20250802/kanada-2033035491.html

В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар

В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар - РИА Новости, 02.08.2025

В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар

Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая ранее уронила рыбу на линии электропередачи, устроив небольшой пожар, сообщает... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:11:00+03:00

2025-08-02T22:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая ранее уронила рыбу на линии электропередачи, устроив небольшой пожар, сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия. Согласно публикации ведомства в соцсети Facebook*, в среду пожарные выехали на тушение небольшого возгорания в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта. Потушив пламя, сотрудники ведомства провели небольшое расследование и выяснили, что причиной пожара стала рыба. Хищная птица скопа поймала ее в речке в трех километрах от места пожара, а затем выронила, пролетая над линиями электропередачи. Падая, рыба задела провод, из-за чего возникли искры, которые упали на сухую траву и вызвали пожар. "Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог, поскольку имеется крайне высокий риск того, что подозреваемый может улететь", - говорится в сообщении ведомства. Как предполагают пожарные, птица выронила добычу от усталости, которую усугубила жара. Кроме того, возможно, хищник не рассчитал свои силы и поймал слишком большую рыбу, которую в своем тогдашнем состоянии не смог унести далеко. "Или возможно, что она устала есть сырую рыбу и захотела попробовать жареную", - шутят пожарные. В публикации подчеркивается, что скопа, в отличие от рыбы, не пострадала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20250708/rufus-2027859604.html

https://ria.ru/20241117/jastreb-1984272617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, британская колумбия, россия, канада