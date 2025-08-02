https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032968020.html

На Камчатке отремонтируют поврежденную во время землетрясения поликлинику

На Камчатке отремонтируют поврежденную во время землетрясения поликлинику - РИА Новости, 02.08.2025

На Камчатке отремонтируют поврежденную во время землетрясения поликлинику

Детскую поликлинику №1 в Петропавловске-Камчатском, поврежденную во время землетрясения 30 июля, тщательно проверят на сейсмоустойчивость и отремонтируют фасад, РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:55:00+03:00

2025-08-02T10:55:00+03:00

2025-08-02T10:55:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

владимир солодов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Детскую поликлинику №1 в Петропавловске-Камчатском, поврежденную во время землетрясения 30 июля, тщательно проверят на сейсмоустойчивость и отремонтируют фасад, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Солодов в субботу осмотрел объекты здравоохранения и жилые дома, поврежденные после землетрясения 30 июля. "Уделил особое внимание детской поликлинике №1. Есть достаточно серьезные повреждения, по предварительной оценке, несущие конструкции не пострадали. Тем не менее, поручил провести самую тщательную проверку относительно стойкости здания и необходимости дальнейшего сейсмоусиления. Поставил задачу выделить краевые средства на ремонт фасада — его отремонтируем после всех необходимых проверок и подтверждения надежности здания", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, до 4 августа будет составлен перечень домов для дальнейшей инструментальной оценки, в том числе с привлечением специалистов Минстроя России. "Моя принципиальная позиция — на безопасности жителей экономить нельзя. Если есть хоть малейшие подозрения относительно стойкости здания, проверка должна быть максимально тщательной, с привлечением всех необходимых специалистов", - подчеркнул Солодов и заверил, что ход обследований держит на личном контроле. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941921.html

https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области