https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032944795.html

Сотрудники "Афанасия", считавшиеся пропавшими после землетрясения, нашлись

Сотрудники "Афанасия", считавшиеся пропавшими после землетрясения, нашлись - РИА Новости, 02.08.2025

Сотрудники "Афанасия", считавшиеся пропавшими после землетрясения, нашлись

Сотрудники холдинга "Афанасий", информация о пропаже которых прошла в ряде СМИ, не пропали, а планово отдыхают на судне в районе бухты Русской, связи с ними... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:13:00+03:00

2025-08-02T06:13:00+03:00

2025-08-02T06:13:00+03:00

происшествия

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники холдинга "Афанасий", информация о пропаже которых прошла в ряде СМИ, не пропали, а планово отдыхают на судне в районе бухты Русской, связи с ними нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Никто не пропадал, у людей все в порядке, они отдыхают планово... Что мы знаем - люди уехали на рыбалку в район бухты Русской. Там нет связи, поэтому с ними связаться не смогли. Они отдыхают на некоем судне, и пограничники видели это судно. И когда поступил запрос на поиск людей, связались с этим судном. И эти граждане сказали, что у них все в порядке", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что запрос на поиски поступал к ним только по сотрудникам холдинга "Афанасий". По словам источника, отдых у них продлится до 4 или 8 августа. "Просто родственники после землетрясения начали паниковать, так как связаться с ними не смогли", - добавил источник. В ряде СМИ появилась информация о пропаже во время землетрясения на Камчатке главы пивоваренного и агрохолдинга "Афанасий" Максима Ларина, руководителя продуктового направления холдинга, компании ООО "Макларин" Вадима Дешёвкина и его сына Дениса. На официальной странице холдинга во ВКонтакте вышла публикация о том, что, действительно, их коллеги находятся на Камчатке, связи с коллегами нет несколько дней, и точное местоположение их неизвестно. Однако, по данным публикации, в компании действует корпоративное правило "перезагрузка без связи", по которому в некоторые периоды "руководители отдыхают от текучки и фокусируются на будущих бизнес-процессах".

https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032857300.html

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области