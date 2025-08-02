https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941752.html

На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья

На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья - РИА Новости, 02.08.2025

На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья

Мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, задержали в Петропавловске-Камчатском, во время задержания он пытался нанести себе увечья,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:49:00+03:00

2025-08-02T04:49:00+03:00

2025-08-02T04:49:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, задержали в Петропавловске-Камчатском, во время задержания он пытался нанести себе увечья, сообщила полиция Камчатского края. "Во время задержания фигурант вел себя неадекватно и агрессивно, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, в том числе попытался нанести себе телесные повреждения. Указанные действия были пресечены, злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Уточняется, что угроз для жизни правонарушителя нет, сотрудники полиции во время задержания не пострадали. Задержанный передан в следственные органы, добавили в полиции.

https://ria.ru/20240923/balagansk-1974302447.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка