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На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья
На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья - РИА Новости, 02.08.2025
На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья
Мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, задержали в Петропавловске-Камчатском, во время задержания он пытался нанести себе увечья,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:49:00+03:00
2025-08-02T04:49:00+03:00
2025-08-02T04:49:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, задержали в Петропавловске-Камчатском, во время задержания он пытался нанести себе увечья, сообщила полиция Камчатского края. "Во время задержания фигурант вел себя неадекватно и агрессивно, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, в том числе попытался нанести себе телесные повреждения. Указанные действия были пресечены, злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Уточняется, что угроз для жизни правонарушителя нет, сотрудники полиции во время задержания не пострадали. Задержанный передан в следственные органы, добавили в полиции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья
В Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, пытавшегося нанести себе увечья
УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, задержали в Петропавловске-Камчатском, во время задержания он пытался нанести себе увечья, сообщила полиция Камчатского края.
"Во время задержания фигурант вел себя неадекватно и агрессивно, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, в том числе попытался нанести себе телесные повреждения. Указанные действия были пресечены, злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угроз для жизни правонарушителя нет, сотрудники полиции во время задержания не пострадали.
Задержанный передан в следственные органы, добавили в полиции.