https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941381.html

На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы

На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы - РИА Новости, 02.08.2025

На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы

Пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, сообщило... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:41:00+03:00

2025-08-02T04:41:00+03:00

2025-08-02T04:41:00+03:00

происшествия

камчатка

шивелуч

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, сообщило ГУ МЧС по краю. "Ключевской - наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря. Шивелуч - продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Также в министерстве отметили вулканы Карымский, Безымянный и Камбальный, на которых также наблюдается активность и прогнозируются выбросы пепла высотой до 8 метров надо уровнем моря. Спасатели рекомендуют гостям и жителям Камчатки воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

камчатка

шивелуч

северо-курильск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, шивелуч, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области