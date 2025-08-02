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На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы - РИА Новости, 02.08.2025
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04:41 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941381.html
На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы
На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы - РИА Новости, 02.08.2025
На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы
Пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, сообщило... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:41:00+03:00
2025-08-02T04:41:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, сообщило ГУ МЧС по краю. "Ключевской - наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря. Шивелуч - продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Также в министерстве отметили вулканы Карымский, Безымянный и Камбальный, на которых также наблюдается активность и прогнозируются выбросы пепла высотой до 8 метров надо уровнем моря. Спасатели рекомендуют гостям и жителям Камчатки воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
камчатка
шивелуч
северо-курильск
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происшествия, камчатка, шивелуч, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы

На пяти вулканах Камчатки возможны выбросы пепла от шести до десяти километров

© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERTВулкан Карымский
Вулкан Карымский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
Вулкан Карымский. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, сообщило ГУ МЧС по краю.
"Ключевской - наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря. Шивелуч - продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
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Также в министерстве отметили вулканы Карымский, Безымянный и Камбальный, на которых также наблюдается активность и прогнозируются выбросы пепла высотой до 8 метров надо уровнем моря.
Спасатели рекомендуют гостям и жителям Камчатки воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаШивелучСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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