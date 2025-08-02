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На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков - РИА Новости, 02.08.2025
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01:41 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html
На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков - РИА Новости, 02.08.2025
На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков
За сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2 на Камчатке, наблюдается активность нескольких вулканов, сообщили в ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:41:00+03:00
2025-08-02T01:41:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2 на Камчатке, наблюдается активность нескольких вулканов, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. Период сводки - с 00.00 мск 01.08. по 00.00 мск 02.08", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Ведомство отметило, что активность Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Карымского вулканов продолжается. Кроме того, регистрируется сейсмическая активность на вулкане Камбальном, которая может вызвать эксплозивное извержение. "Остаётся закрытой дорога мыс Левашова - посёлок Октябрьский в Усть-Большерецком округе", - добавили в ГУ МЧС. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250801/putin-2032846146.html
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
камчатка
шивелуч
октябрьский
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происшествия, камчатка, шивелуч, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2 на Камчатке, наблюдается активность нескольких вулканов, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. Период сводки - с 00.00 мск 01.08. по 00.00 мск 02.08", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
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Ведомство отметило, что активность Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Карымского вулканов продолжается. Кроме того, регистрируется сейсмическая активность на вулкане Камбальном, которая может вызвать эксплозивное извержение.
"Остаётся закрытой дорога мыс Левашова - посёлок Октябрьский в Усть-Большерецком округе", - добавили в ГУ МЧС.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаШивелучОктябрьскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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