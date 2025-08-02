https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html

На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков - РИА Новости, 02.08.2025

На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков

За сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2 на Камчатке, наблюдается активность нескольких вулканов, сообщили в ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:41:00+03:00

2025-08-02T01:41:00+03:00

2025-08-02T01:41:00+03:00

происшествия

камчатка

шивелуч

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2 на Камчатке, наблюдается активность нескольких вулканов, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. Период сводки - с 00.00 мск 01.08. по 00.00 мск 02.08", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Ведомство отметило, что активность Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Карымского вулканов продолжается. Кроме того, регистрируется сейсмическая активность на вулкане Камбальном, которая может вызвать эксплозивное извержение. "Остаётся закрытой дорога мыс Левашова - посёлок Октябрьский в Усть-Большерецком округе", - добавили в ГУ МЧС. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250801/putin-2032846146.html

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

камчатка

шивелуч

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, шивелуч, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области