https://ria.ru/20250802/kadyrov-2033028693.html
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном - РИА Новости, 02.08.2025
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:39:00+03:00
2025-08-02T20:39:00+03:00
2025-08-02T20:43:00+03:00
адам кадыров
ахмат кадыров (политик)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить ему победу. "Сегодня выдалась возможность сыграть партию в бильярд с секретарём совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым. Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику", - сообщил в соцсети ВКонтакте Кадыров.Он отметил, что с Адамом Кадыровым интересно играть - "есть есть азарт, конкуренция, спортивный настрой". "Поэтому, как и в случае с шахматным поединком с министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно будет реванш", - добавил он. Ранее глава Чечни сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом Кадыровым.
https://ria.ru/20250630/kadyrov-2026376250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адам кадыров, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров
Адам Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном
Глава Чечни рассказал о победе над ним сына Адама в партии бильярда