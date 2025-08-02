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Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном - РИА Новости, 02.08.2025
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20:39 02.08.2025 (обновлено: 20:43 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/kadyrov-2033028693.html
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном - РИА Новости, 02.08.2025
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:39:00+03:00
2025-08-02T20:43:00+03:00
адам кадыров
ахмат кадыров (политик)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить ему победу. &quot;Сегодня выдалась возможность сыграть партию в бильярд с секретарём совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым. Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику&quot;, - сообщил в соцсети ВКонтакте Кадыров.Он отметил, что с Адамом Кадыровым интересно играть - "есть есть азарт, конкуренция, спортивный настрой". "Поэтому, как и в случае с шахматным поединком с министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно будет реванш", - добавил он. Ранее глава Чечни сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом Кадыровым.
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адам кадыров, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров
Адам Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном

Глава Чечни рассказал о победе над ним сына Адама в партии бильярда

© Kadyrov_95 / TelegramРамзан Кадыров играет на бильярде с сыном Адамом. Кадр видео
Рамзан Кадыров играет на бильярде с сыном Адамом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Kadyrov_95 / Telegram
Рамзан Кадыров играет на бильярде с сыном Адамом. Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить ему победу.
«

"Сегодня выдалась возможность сыграть партию в бильярд с секретарём совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым. Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику", - сообщил в соцсети ВКонтакте Кадыров.

Он отметил, что с Адамом Кадыровым интересно играть - "есть есть азарт, конкуренция, спортивный настрой".
"Поэтому, как и в случае с шахматным поединком с министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно будет реванш", - добавил он.
Ранее глава Чечни сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом Кадыровым.
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