https://ria.ru/20250802/kadyrov-2033028693.html

Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном

Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном - РИА Новости, 02.08.2025

Кадыров рассказал о партии в бильярд с сыном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:39:00+03:00

2025-08-02T20:39:00+03:00

2025-08-02T20:43:00+03:00

адам кадыров

ахмат кадыров (политик)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о партии в бильярд со своим сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, отметив, что пришлось уступить ему победу. "Сегодня выдалась возможность сыграть партию в бильярд с секретарём совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым. Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику", - сообщил в соцсети ВКонтакте Кадыров.Он отметил, что с Адамом Кадыровым интересно играть - "есть есть азарт, конкуренция, спортивный настрой". "Поэтому, как и в случае с шахматным поединком с министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно будет реванш", - добавил он. Ранее глава Чечни сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом Кадыровым.

https://ria.ru/20250630/kadyrov-2026376250.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

адам кадыров, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров