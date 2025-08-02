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Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города - РИА Новости, 02.08.2025
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07:10 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kabul-2032947709.html
Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города
Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города - РИА Новости, 02.08.2025
Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города
Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:10:00+03:00
2025-08-02T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов, сообщил в субботу новостной портал Alemarah. "Для поддержания чистоты и улучшения внешнего вида города муниципалитет Кабула приступил к установке специальных мусорных контейнеров вдоль тротуаров и на главных улицах, начав с 4-го муниципального района. Этот проект, бюджет которого составляет 34,6 миллиона афгани (504 тысячи долларов), направлен на совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами по всему Кабулу", - цитирует издание сообщение пресс-службы мэрии. Ранее при всех политических режимах миллионы кабульцев выбрасывали ТБО в стихийно образовывавшиеся помойки, тесно прилегающие к жилым районам, а также в реку Кабул, что при отсутствии городской канализации и нормального водоснабжения приводило к эпидемиям инфекционных заболеваний и заражению воды в обмелевшей от мусора реке. "Разработанный мэрией санитарный план предусматривает установку 5038 контейнеров объемом 50 литров для твердых бытовых отходов, таких как бумага, пластик и бутылки, а также 50 более крупных контейнеров объемом семь кубических метров по всему городу", - цитирует издание слова советника по вопросам культуры муниципалитета Кабула Ниматуллы Баракзая. По данным Баракзая, места для установки двух тысяч контейнеров уже определены в семи муниципальных округах. "Ожидается, что вся программа будет завершена в течение шести месяцев", - отметил чиновник. Глава отдела санитарии муниципалитета Кабула Саадулла Усмани призвал граждан, которые впервые в своей жизни столкнутся с таким явлением, как мусорные контейнеры, правильно ими пользоваться, не мусорить на тротуарах, дорогах и в общественных местах. Он также обратился к кабульцам с просьбой сотрудничать с муниципалитетом в вопросах сбора и транспортировки отходов, - отмечает Alemarah.
https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города

В Кабуле впервые в истории установили более пяти тысяч мусорных контейнеров

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов, сообщил в субботу новостной портал Alemarah.
"Для поддержания чистоты и улучшения внешнего вида города муниципалитет Кабула приступил к установке специальных мусорных контейнеров вдоль тротуаров и на главных улицах, начав с 4-го муниципального района. Этот проект, бюджет которого составляет 34,6 миллиона афгани (504 тысячи долларов), направлен на совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами по всему Кабулу", - цитирует издание сообщение пресс-службы мэрии.
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Ранее при всех политических режимах миллионы кабульцев выбрасывали ТБО в стихийно образовывавшиеся помойки, тесно прилегающие к жилым районам, а также в реку Кабул, что при отсутствии городской канализации и нормального водоснабжения приводило к эпидемиям инфекционных заболеваний и заражению воды в обмелевшей от мусора реке.
"Разработанный мэрией санитарный план предусматривает установку 5038 контейнеров объемом 50 литров для твердых бытовых отходов, таких как бумага, пластик и бутылки, а также 50 более крупных контейнеров объемом семь кубических метров по всему городу", - цитирует издание слова советника по вопросам культуры муниципалитета Кабула Ниматуллы Баракзая.
По данным Баракзая, места для установки двух тысяч контейнеров уже определены в семи муниципальных округах. "Ожидается, что вся программа будет завершена в течение шести месяцев", - отметил чиновник.
Глава отдела санитарии муниципалитета Кабула Саадулла Усмани призвал граждан, которые впервые в своей жизни столкнутся с таким явлением, как мусорные контейнеры, правильно ими пользоваться, не мусорить на тротуарах, дорогах и в общественных местах. Он также обратился к кабульцам с просьбой сотрудничать с муниципалитетом в вопросах сбора и транспортировки отходов, - отмечает Alemarah.
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