https://ria.ru/20250802/kabul-2032947709.html

Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города

Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города - РИА Новости, 02.08.2025

Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города

Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:10:00+03:00

2025-08-02T07:10:00+03:00

2025-08-02T07:10:00+03:00

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кабул (город)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов, сообщил в субботу новостной портал Alemarah. "Для поддержания чистоты и улучшения внешнего вида города муниципалитет Кабула приступил к установке специальных мусорных контейнеров вдоль тротуаров и на главных улицах, начав с 4-го муниципального района. Этот проект, бюджет которого составляет 34,6 миллиона афгани (504 тысячи долларов), направлен на совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами по всему Кабулу", - цитирует издание сообщение пресс-службы мэрии. Ранее при всех политических режимах миллионы кабульцев выбрасывали ТБО в стихийно образовывавшиеся помойки, тесно прилегающие к жилым районам, а также в реку Кабул, что при отсутствии городской канализации и нормального водоснабжения приводило к эпидемиям инфекционных заболеваний и заражению воды в обмелевшей от мусора реке. "Разработанный мэрией санитарный план предусматривает установку 5038 контейнеров объемом 50 литров для твердых бытовых отходов, таких как бумага, пластик и бутылки, а также 50 более крупных контейнеров объемом семь кубических метров по всему городу", - цитирует издание слова советника по вопросам культуры муниципалитета Кабула Ниматуллы Баракзая. По данным Баракзая, места для установки двух тысяч контейнеров уже определены в семи муниципальных округах. "Ожидается, что вся программа будет завершена в течение шести месяцев", - отметил чиновник. Глава отдела санитарии муниципалитета Кабула Саадулла Усмани призвал граждан, которые впервые в своей жизни столкнутся с таким явлением, как мусорные контейнеры, правильно ими пользоваться, не мусорить на тротуарах, дорогах и в общественных местах. Он также обратился к кабульцам с просьбой сотрудничать с муниципалитетом в вопросах сбора и транспортировки отходов, - отмечает Alemarah.

https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html

https://ria.ru/20250506/afganistan-2015193178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город), афганистан