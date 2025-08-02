https://ria.ru/20250802/izmir-2032953775.html

В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт

В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт - РИА Новости, 02.08.2025

В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт произошел в развлекательном центре в турецком Измире на западе республики, ранены семь человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:31:00+03:00

2025-08-02T08:31:00+03:00

2025-08-02T08:31:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженный конфликт произошел в развлекательном центре в турецком Измире на западе республики, ранены семь человек, сообщила газета Star.Издание отмечает, возникшая по неустановленной причине ссора между двумя работниками развлекательного центра в районе Алачаты переросла в вооруженный конфликт. "В ходе инцидента, когда спор перерос в драку, владельцы бизнеса М.А. и З.Г. были ранены в ноги из пистолета. Находившиеся в помещении пять человек получили ранения из-за разбитого стекла на полу, когда пытались убежать с места происшествия", - пишет издание. После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских. Раненые были госпитализированы, подозреваемые были задержаны на месте преступления.

https://ria.ru/20250802/strelba-2032932712.html

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