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В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт
В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт - РИА Новости, 02.08.2025
В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт
Вооруженный конфликт произошел в развлекательном центре в турецком Измире на западе республики, ранены семь человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:31:00+03:00
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженный конфликт произошел в развлекательном центре в турецком Измире на западе республики, ранены семь человек, сообщила газета Star.Издание отмечает, возникшая по неустановленной причине ссора между двумя работниками развлекательного центра в районе Алачаты переросла в вооруженный конфликт. "В ходе инцидента, когда спор перерос в драку, владельцы бизнеса М.А. и З.Г. были ранены в ноги из пистолета. Находившиеся в помещении пять человек получили ранения из-за разбитого стекла на полу, когда пытались убежать с места происшествия", - пишет издание. После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских. Раненые были госпитализированы, подозреваемые были задержаны на месте преступления.
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в мире, измир
В развлекательном центре в Измире произошел вооруженный конфликт
В развлекательном центре в турецком Измире произошел вооруженный конфликт