В Иране создадут Совет обороны
Иран создаст Совет обороны после изменений в структуре Совета нацбезопасности
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает со ссылкой на осведомленные источники агентство Fars.
"По завершении структурных изменений в Высшем совете национальной безопасности осведомленные источники сообщают о создании Совета обороны – нового совета со стратегическими задачами в области оборонной политики страны, структура которого будет окончательно (сформирована - ред.) в ближайшее время", - говорится в сообщении агентства.
Информация о создании Совета обороны появилась через полтора месяца, после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".