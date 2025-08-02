https://ria.ru/20250802/iran-2032931306.html

В Иране создадут Совет обороны

В Иране создадут Совет обороны - РИА Новости, 02.08.2025

В Иране создадут Совет обороны

Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает со ссылкой на... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:06:00+03:00

2025-08-02T01:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает со ссылкой на осведомленные источники агентство Fars. "По завершении структурных изменений в Высшем совете национальной безопасности осведомленные источники сообщают о создании Совета обороны – нового совета со стратегическими задачами в области оборонной политики страны, структура которого будет окончательно (сформирована - ред.) в ближайшее время", - говорится в сообщении агентства.Информация о создании Совета обороны появилась через полтора месяца, после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html

https://ria.ru/20250802/laridzhani-2032931441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп