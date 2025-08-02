https://ria.ru/20250802/inoagenty-2032940736.html
Глава организации помощи женщинам получила пять штрафов
Глава организации помощи женщинам получила пять штрафов - РИА Новости, 02.08.2025
Глава организации помощи женщинам получила пять штрафов
Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна"* Марине Писляковой-Паркер за непредставление или... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:25:00+03:00
2025-08-02T04:25:00+03:00
2025-08-02T04:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна"* Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов. Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна". Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки".* Включена в реестр НКО-иноагентов.
https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html
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РИА Новости
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происшествия, россия
Глава организации помощи женщинам получила пять штрафов
Суд вынес пять штрафов руководителю организации помощи женщинам и детям "Анна"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна"* Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
(Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов.
Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна".
Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки".
* Включена в реестр НКО-иноагентов.