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Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск
Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск - РИА Новости, 02.08.2025
Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:40:00+03:00
2025-08-02T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет сродни симуляции, а люди в ней - второстепенными персонажами. Один из пользователей соцсети X написал, что, когда будет создан универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, "мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции". Считается, что универсальный искусственный интеллект обретёт самосознание и способность к мышлению. "Скорее всего, так и есть", - с грустью прокомментировал публикацию пользователя Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю". В пятницу газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
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Технологии, Илон Маск, Антониу Гутерреш, Google, Microsoft Corporation, ООН, В мире
Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск
Маск: когда ИИ обретет самосознание, мир станет симуляцией