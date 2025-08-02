https://ria.ru/20250802/ii-2033005544.html

Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск

Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск - РИА Новости, 02.08.2025

Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:40:00+03:00

2025-08-02T16:40:00+03:00

2025-08-02T16:40:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет сродни симуляции, а люди в ней - второстепенными персонажами. Один из пользователей соцсети X написал, что, когда будет создан универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, "мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции". Считается, что универсальный искусственный интеллект обретёт самосознание и способность к мышлению. "Скорее всего, так и есть", - с грустью прокомментировал публикацию пользователя Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю". В пятницу газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.

https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html

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технологии, илон маск, антониу гутерреш, google, microsoft corporation, оон, в мире