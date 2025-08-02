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В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:31:00+03:00
2025-08-02T21:31:00+03:00
2025-08-02T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в субботу объявило, что ВСУ в 16.50 и 20.20 атаковали БПЛА-камикадзе Никитовский район Горловки. "Мирный житель Горловки пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1962 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Пушилин: мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника