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В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/gorlovka-2033032931.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:31:00+03:00
2025-08-02T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в субботу объявило, что ВСУ в 16.50 и 20.20 атаковали БПЛА-камикадзе Никитовский район Горловки. "Мирный житель Горловки пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1962 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Пушилин: мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в субботу объявило, что ВСУ в 16.50 и 20.20 атаковали БПЛА-камикадзе Никитовский район Горловки.
"Мирный житель Горловки пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1962 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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