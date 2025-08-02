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В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2025
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:47:00+03:00
2025-08-02T15:47:00+03:00
2025-08-02T15:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250801/putin-2032841680.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки с беспилотника ВСУ ранен мирный житель