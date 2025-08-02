https://ria.ru/20250802/golod-2033012370.html

Число погибших от голода в секторе Газа увеличилось до 169

Число погибших от голода в секторе Газа увеличилось до 169 - РИА Новости, 02.08.2025

Число погибших от голода в секторе Газа увеличилось до 169

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 169, включая 93 детей, сообщает министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:38:00+03:00

2025-08-02T17:38:00+03:00

2025-08-02T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 169, включая 93 детей, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в субботу. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая одного ребенка. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 169, включая 93 детей", - говорится в заявлении ведомства. В свою очередь, пресс-служба властей сектора Газа сообщила, что на территорию сектора в пятницу въехало всего 73 грузовика с гуманитарной помощью. Основная их часть, как и предыдущие несколько колонн с гуманитарным грузом, была разграблена при попустительстве израильских военных, говорится в опубликованном в соцсетях релизе. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, топливе, предметах первой необходимости и медикаментах необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Минздрав сектора Газа 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Согласно опубликованному в конце июля отчету принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ключевые показатели недоедания в секторе Газа перешагнули пороговые значения, а в самом городе Газа зафиксировано состояние острого недоедания жителей. При этом в первой половине июля уровень недоедания стремительно вырос. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. После частичного возобновления поставок администрация сектора обвинила Израиль в намеренных попытках саботировать распределение гуманитарной помощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически сеет хаос при распределении помощи среди населения. В пятницу директор информационной службы правительства в Газе Исмаил ас-Савабита подтвердил РИА Новости, что власти не видят улучшения гуманитарной ситуации после заявленных послаблений со стороны Израиля, поступающей помощи по-прежнему не хватает для 2,4 миллиона жителей.

https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html

https://ria.ru/20250801/gaza-2032912181.html

https://ria.ru/20250802/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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