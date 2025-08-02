https://ria.ru/20250802/glina-2032974050.html

В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"

В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4" - РИА Новости, 02.08.2025

В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"

Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, ее демонтаж занял пять дней, передает корреспондент... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:04:00+03:00

2025-08-02T12:04:00+03:00

2025-08-02T12:11:00+03:00

культура

дом культуры "гэс-2"

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, ее демонтаж занял пять дней, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее передавало агентство, демонтаж скульптуры начался в понедельник. В настоящее время, как передает корреспондент РИА Новости, она полностью разобрана, основание скульптуры демонтировано. Все части скульптуры упакованы и ждут отправки. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Как тогда сообщалось в соцсетях Дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.

https://ria.ru/20250604/makron-2020835091.html

https://ria.ru/20250311/vopros-2003410999.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разобранная скульптура "Большая глина №4" Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-02T12:04 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дом культуры "гэс-2", москва