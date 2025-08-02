https://ria.ru/20250802/glina-2032974050.html
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4" - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"
Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, ее демонтаж занял пять дней, передает корреспондент... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:04:00+03:00
2025-08-02T12:04:00+03:00
2025-08-02T12:11:00+03:00
культура
дом культуры "гэс-2"
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, ее демонтаж занял пять дней, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее передавало агентство, демонтаж скульптуры начался в понедельник. В настоящее время, как передает корреспондент РИА Новости, она полностью разобрана, основание скульптуры демонтировано. Все части скульптуры упакованы и ждут отправки. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Как тогда сообщалось в соцсетях Дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.
https://ria.ru/20250604/makron-2020835091.html
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Разобранная скульптура "Большая глина №4"
Скульптура "Большая глина №4", расположенная у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, полностью разобрана, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-02T12:04
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РИА Новости
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дом культуры "гэс-2", москва
Культура, Дом культуры "ГЭС-2", Москва
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4"
В Москве демонтировали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера