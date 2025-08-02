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Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год, заявил Лэмми - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/glava-2032997829.html
Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год, заявил Лэмми
Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год, заявил Лэмми - РИА Новости, 02.08.2025
Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год, заявил Лэмми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:26:00+03:00
2025-08-02T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
великобритания
дэвид лэмми
владимир путин
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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться. Ранее Лондон неоднократно обещал поддерживать Украину в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется". "Я подозреваю, что черед год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - заявил он в интервью газете Guardian. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид лэмми, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Лэмми, Владимир Путин
Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год, заявил Лэмми

Лэмми: переговоры по Украине продолжатся в ближайший год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице. Архивное фото
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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться.
Ранее Лондон неоднократно обещал поддерживать Украину в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется".
"Я подозреваю, что черед год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - заявил он в интервью газете Guardian.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобританияДэвид ЛэммиВладимир Путин
 
 
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