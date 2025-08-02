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Глава МИД Британии заявил, что хочет посетить сектор Газа - РИА Новости, 02.08.2025
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14:25 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/glava-2032987060.html
Глава МИД Британии заявил, что хочет посетить сектор Газа
Глава МИД Британии заявил, что хочет посетить сектор Газа - РИА Новости, 02.08.2025
Глава МИД Британии заявил, что хочет посетить сектор Газа
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что хочет посетить сектор Газа при первой возможности. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:25:00+03:00
2025-08-02T14:25:00+03:00
в мире
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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что хочет посетить сектор Газа при первой возможности. Ранее политик неоднократно призывал к прекращению огня в Газе и заявлял о готовности Лондона принять новые меры против Израиля, если оно не будет достигнуто. "Абсолютно. Сто процентов… Как только я смогу попасть туда", - сказал Лэмми в интервью газете Guardian, отвечая на вопрос о личном посещении анклава. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля заявила, что острое недоедание затрагивает более 10% населения территории, где идет израильская военная операция, и уже унесло жизни 21 ребенка. Сообщения о голоде поставили власти Израиля под шквал международной критики, беспрецедентной за все время военной операции, которая была начата 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинских боевиков на южные районы еврейского государства. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Gaza Humanitarian Fund – Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.
https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html
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в мире, израиль, великобритания, лондон, дэвид лэмми, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Великобритания, Лондон, Дэвид Лэмми, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Британии заявил, что хочет посетить сектор Газа

Глава МИД Британии Лэмми заявил, что хочет посетить Газу при первой возможности

© AP Photo / Jehad AlshrafiСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что хочет посетить сектор Газа при первой возможности.
Ранее политик неоднократно призывал к прекращению огня в Газе и заявлял о готовности Лондона принять новые меры против Израиля, если оно не будет достигнуто.
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Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической
30 июля, 15:26
"Абсолютно. Сто процентов… Как только я смогу попасть туда", - сказал Лэмми в интервью газете Guardian, отвечая на вопрос о личном посещении анклава.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля заявила, что острое недоедание затрагивает более 10% населения территории, где идет израильская военная операция, и уже унесло жизни 21 ребенка. Сообщения о голоде поставили власти Израиля под шквал международной критики, беспрецедентной за все время военной операции, которая была начата 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинских боевиков на южные районы еврейского государства.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Gaza Humanitarian Fund – Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.
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